American Airlines llevará internet a más de mil aviones en 2027

American Airlines ampliará su programa de conectividad a bordo con la instalación de Starlink en toda su flota principal. El despliegue comenzará a principios de 2027 e incluirá aviones Airbus y Boeing de fuselaje estrecho y ancho.

La aerolínea prevé equipar más de mil aeronaves con el Performance Aero Terminal de Starlink, tecnología que puede alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps por terminal.

Con esta expansión, American Airlines busca ofrecer una experiencia de internet más uniforme durante sus vuelos y extender la conexión desde el embarque hasta la llegada.

¿Qué podrán hacer los pasajeros con Starlink?

La conectividad permitirá realizar actividades que requieren mayor velocidad de internet durante el vuelo.

Entre ellas se encuentran ver contenidos en streaming, participar en videojuegos en línea, responder correos electrónicos, trabajar en documentos compartidos, utilizar redes sociales y realizar compras por internet.

Heather Garboden, directora de Atención al Cliente de American Airlines, señaló que los pasajeros han expresado que una conexión confiable puede cambiar la forma en que aprovechan su tiempo a bordo.

Por su parte, Lauren Dreyer, vicepresidenta de Operaciones Comerciales de Starlink en SpaceX, explicó que el objetivo es ofrecer acceso a internet de puerta a puerta para quienes desean trabajar, consumir entretenimiento o mantenerse en contacto durante el viaje.

American Airlines ampliará un proyecto que comenzó con Airbus

La nueva etapa amplía el anuncio realizado por la compañía en mayo, cuando informó sus planes para instalar Starlink en más de 500 aviones Airbus. Ahora, el proyecto abarcará toda la flota principal de American Airlines, que supera las mil 030 aeronaves.

Cuenta actualmente con más de 500 Airbus de fuselaje estrecho, más de 400 Boeing de fuselaje estrecho y más de 130 Boeing de fuselaje ancho.

Más de 165 millones de pasajeros utilizan esta flota

Cada año, más de 165 millones de pasajeros vuelan en aeronaves de la flota principal de American Airlines. Esa cifra podría aumentar durante los próximos años, ya que la empresa prevé recibir más de 300 nuevos aviones.

La incorporación de Starlink forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la experiencia a bordo y mejorar la conectividad en su red internacional.

Si el calendario previsto se mantiene, a partir de 2027 los pasajeros de American Airlines comenzarán a encontrar esta tecnología en un número cada vez mayor de vuelos operados con Airbus y Boeing.