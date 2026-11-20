Visit Panamá y Copa Airlines realizaron un Seminario y Road Show en la Ciudad de México, como parte de una jornada de promoción que tuvo actividades en Guadalajara y Monterrey. El encuentro reunió a 12 empresarios panameños con profesionales de la industria turística mexicana para presentar opciones, conectividad aérea y herramientas dirigidas al canal de agencias.

Su principal premisa es: invitar a los mexicanos a conocer los multiples atractivos que ofrece Panamá.

Hablaron de Panamá Stopover, las frecuencias que opera Copa Airlines desde México y las experiencias que el lugar busca colocar dentro de los itinerarios de los viajeros fueron los ejes principales.

Mauro Arredondo, gerente general en México de Copa Airlines, señaló que la aerolínea mantiene operaciones desde Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún y Los Cabos, con casi 110 frecuencias semanales entre México y Panamá. Destacó el interés de la compañía por impulsar Panamá Stopover, producto para hacer una parada durante un viaje hacia otro sitio.

El programa permite permanecer en Panamá desde 24 horas y hasta 15 días, sin un cargo adicional en la tarifa aérea por la escala, lo que abre la posibilidad de combinar el país con otro punto de la red de Copa Airlines.

Durante 2025, Panamá recibió 89 mil 652 personas procedentes de México a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, frente a los 74 mil 813 registrados en 2024, lo que representó un incremento de 19.8 %. El gasto promedio por visitante a Panamá, durante 2025 fue de aproximadamente $2 mil 191 dólares, lo que promedia que los 89 mil 652 mexicanos registrados por Tocumen generaron una derrama económica aproximada de $196.4 millones de dólares.

Agustín Vega destaca las oportunidades entre México y Panamá

Agustín Vega, encargado de Asuntos Consulares y Jurídicos de la Embajada de Panamá en México, señaló que este tipo de encuentros acerca a ambos países no sólo por su relación bilateral, sino por las oportunidades que existen en turismo, negocios, conectividad y organización de eventos.

Vega destacó la posición geográfica de Panamá, su conectividad aérea, infraestructura hotelera y centros de convenciones como elementos para atender congresos, convenciones, reuniones corporativas y viajes de incentivos. Reiteró el respaldo de la representación diplomática a las iniciativas que fortalezcan la promoción en México.

Copa Airlines aumenta opciones de conexión desde México

Lorena Ruiseco, ejecutiva de Ventas, presentó las novedades de la operación y recordó que la compañía cuenta con más de 85 destinos en 32 países.

Desde Ciudad de México opera 42 vuelos por semana, equivalentes a seis frecuencias diarias. Cancún mantiene seis vuelos diarios, mientras que Los Cabos cuenta con tres semanales. Guadalajara y Monterrey tienen ocho por semana desde cada ciudad.

La conexión a través del Hub de las Américas, en Panamá, permite que el equipaje se documente hasta el punto final y evita procesos de migración y aduana durante este proceso. Actualmente existen seis bancos para conectar y a partir de marzo aumentarán a ocho.

Otra de las novedades es el servicio de internet a bordo mediante Starlink. Copa Airlines comenzó este año la instalación de los equipos y prevé ampliar el servicio a toda su flota. Para pasajeros de clase ejecutiva el acceso es gratuito, mientras que durante su etapa introductoria existe una tarifa de $2.50 dólares para otros pasajeros.

¿Qué ofrece Panamá más allá del Canal?

Ángela Duberly Gamba, de Visit Panamá, explicó que el objetivo es mostrar que va más allá del Canal de Panamá y las compras.

Uno de los puntos que destacó fue la corta distancia entre experiencias. Desde Ciudad de Panamá, un visitante puede llegar en unos 20 minutos al centro urbano o trasladarse hacia Panamá Viejo, donde se encuentra una parte de la historia de la ciudad. Existen vivencias con pueblos indígenas originarios cerca de la capital.

La oferta incluye observación de aves, visitas relacionadas con el café Geisha, playas, gastronomía, naturaleza y circuitos por regiones como Chiriquí, San Blas, Contadora, Taboga, Pedasí, Coiba y Bocas del Toro.

Visit Panamá también señaló que la capital cuenta con más de 7 mil habitaciones, mientras que el interior del país supera las 10 mil. A ello se suman dos temporadas principales: seca, de diciembre a abril, y verde, de mayo a noviembre.

Para los agentes de viajes existen además herramientas como Panama Travel Pro, un curso gratuito con certificación, así como recursos de imágenes, videos y programas para apoyar la promoción.

Con el Road Show, Copa Airlines y Visit Panamá buscan que los profesionales mexicanos incorporen más opciones dentro de sus itinerarios y aprovechen la conectividad aérea para presentarlo tanto como destino final como escala dentro de un viaje por América.