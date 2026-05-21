Pokémon despega con experiencia en el aeropuerto Noto Satoyama

¿Eres fan de Pokémon? En Japón podrás vivir una experiencia inmersiva desde el momento en que aterrices. El aeródromo Noto Satoyama, ubicado en la prefectura de Ishikawa, será el primero en el mundo en ofrecer una ambientación completamente tematizada en torno a este célebre ánime.

La iniciativa entrará en vigor el 7 de julio de 2026 y se mantendrá activa hasta el 30 de septiembre de 2029. Con este proyecto se pretende convertir las salas de espera en espacios interactivos de exploración para miles de viajeros que arriben al país.

Gracias al respaldo de la Fundación Pokémon, se espera que el recinto aeroportuario incremente el flujo de pasajeros, tras el sismo que afectó a la península de Noto en 2024.

¿Qué incluye la propuesta de Pokémon en el aeródromo Noto Satoyama?

Si en tu próximo viaje eliges Japón como destino, en las instalaciones del Noto Satoyama Airport Terminal encontrarás una escenografía especial inspirada en estos icónicos personajes.

En el interior del complejo, los visitantes podrán observar un globo monumental de Pikachu junto a una réplica de aeronave. A lo largo del recinto, el vestíbulo y el atrio estarán completamente intervenidos con decoración alusiva a alrededor de 111 especies de Pokémon de tipo volador.

Asimismo, los pasajeros tendrán acceso a:

Artículos de edición exclusiva

Gastronomía temática inspirada en el universo Pokémon

Productos limitados disponibles solo para visitantes

Este tipo de colaboraciones se ha vuelto cada vez más frecuente en Japón, donde Pokémon participa de forma habitual en campañas regionales, estaciones ferroviarias, aviones tematizados y eventos turísticos, con el objetivo de impulsar el flujo de visitantes y promover distintas prefecturas del país.

Más que una simple escala, el aeropuerto Noto Satoyama busca transformarse en una puerta de entrada a la cultura pop japonesa. Entre nostalgia, entretenimiento y estrategia turística, esta propuesta convierte la llegada a Japón en una experiencia que comienza incluso antes de salir de la terminal.