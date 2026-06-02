JESTA para viajar a Japón: qué es, cuándo entra en vigor y quién debe tramitarlo
Japón prepara un nuevo requisito para turistas extranjeros. Se trata de JESTA, una autorización electrónica de viaje que será obligatoria para ciudadanos de naciones que hoy pueden entrar sin visa, entre ellos México.
JESTA significa “Japan Electronic System for Travel Authorization”. Su función será revisar información del visitante antes de su llegada. El sistema estará vinculado al pasaporte y deberá aprobarse antes de abordar un vuelo o crucero hacia Japón.
¿Qué es JESTA y para qué servirá?
JESTA funcionará como una autorización previa a la salida, similar a sistemas como ESTA en Estados Unidos, eTA en Canadá o ETIAS en Europa. El objetivo del gobierno japonés es reforzar controles migratorios, prevenir estancias irregulares y agilizar procesos de entrada.
Para obtenerla, las personas deberán completar un formulario en línea, ya sea en un sitio web o aplicación oficial. Ahí se solicitarán datos personales, información del pasaporte, detalles del itinerario y motivo de visita.
Si la solicitud fue rechazada, no podrán entrar a Japón. Además, las aerolíneas deberán verificar la autorización durante el check-in, por lo que sin aprobación también podría negarse el embarque.
¿Quiénes deberán tramitarla?
La autorización aplicará a turistas de más de 70 países que actualmente no necesitan visa para estancias cortas en Japón. Entre ellos se encuentran México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, lugares de la Unión Europea, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.
Cada viajero necesitará su propia autorización, incluidos niños y bebés, ya que JESTA estará ligada al pasaporte individual.
¿Cuándo entra en vigor y cuánto costará?
La implementación estaba prevista inicialmente para 2030, pero Japón busca adelantarla al año fiscal 2028, que va de abril de 2028 a marzo de 2029. Hasta ahora, no existe una fecha exacta de lanzamiento.
El costo tampoco ha sido confirmado, aunque se estima que podría ubicarse entre ¥1 mil 500 y ¥3 mil yenes, es decir, aproximadamente entre $165 y $331 pesos mexicanos, según el tipo de cambio.
¿Por qué Japón implementará este sistema?
Japón recibió 42.7 millones de visitantes en 2025 y busca llegar a 60 millones anuales hacia 2030. Con JESTA, pretende gestionar mejor el flujo turístico y conocer con anticipación cuántas personas llegarán.
Quienes planean viajar a Japón, la recomendación es revisar actualizaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de comprar vuelos.
Para información sobre el actual y vigente sistema de visado electrónico de Japón (eVISA), revisa la página oficial.