Parque temático de Pokémon en Japón, esto es lo que debes saber

Pokémon nació en 1996 como un videojuego de Nintendo, Game Freak y Creatures, y pronto se convirtió en uno de los fenómenos culturales más grandes de Japón y el mundo. Con su universo de criaturas coleccionables, series animadas, películas, juguetes y videojuegos, la franquicia se consolidó como un ícono de la cultura pop que ha influido en varias generaciones. Su impacto global es tal que el nombre Pokémon es reconocido en todos los continentes y se ha transformado en un referente del entretenimiento japonés.

El primer parque temático de Pokémon

Hace unas semanas, The Pokémon Company confirmó la creación del primer parque temático permanente de la franquicia. Este nuevo destino llevará el nombre de Poképark Kanto y estará inspirado en la primera región del mundo Pokémon, hogar de criaturas tan icónicas como Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle.

El complejo tendrá una extensión de 26 mil metros cuadrados, lo que equivale a aproximadamente la mitad del Zócalo de la Ciudad de México. Según Junichi Masuda, director creativo de The Pokémon Company, “será un mundo donde los pokémon existan de verdad”.

Áreas temáticas y atracciones

El parque estará dividido en dos zonas principales. La primera será Pokémon Forest, un espacio natural con bosques, túneles y senderos de 500 metros decorados con esculturas de pokémon interactuando con su entorno: Pikachus comiendo bayas, Rattatas jugando o Digletts asomando desde la tierra.

La segunda área será Sedge Town (Ciudad Juncal), una recreación de un pueblo dentro del universo Pokémon. Contará con una fuente central inspirada en Primarina, un gimnasio para entrenadores, un Centro Pokémon con artículos oficiales, un mercado de souvenirs, un desfile y atracciones que aún no han sido reveladas. En total, se espera que el parque tenga más de 600 esculturas distribuidas en sus diferentes espacios.

Ubicación y apertura

El parque se construirá dentro de Yomiuriland, un parque de atracciones inaugurado en 1964 y ubicado en Inagi, al oeste del área metropolitana de Tokio. Esta integración con un recinto tradicional permitirá que Poképark Kanto se convierta en uno de los atractivos turísticos más importantes de Japón.

Aunque aún no existe una fecha exacta para su inauguración, The Pokémon Company informó que la apertura está prevista para la primavera de 2026. Con ello, Japón sumará un nuevo destino temático que atraerá tanto a fans de Pokémon como a visitantes internacionales que buscan experiencias únicas.