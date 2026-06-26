Guía para visitar Japón en julio, estos son los destinos que no te debes perder

Viajar a Japón en julio significa entrar de lleno al verano. Durante este mes, la temporada de lluvias llega a su fin en la mayor parte del país, las temperaturas suben y la humedad se vuelve parte del viaje. Por eso, conviene preparar una maleta con ropa ligera, protector solar y calzado cómodo.

Aunque el clima puede sentirse intenso en algunas ciudades, julio también abre la puerta a planes de playa, montaña, parques acuáticos, rutas por islas y terrazas al aire libre. Si planeas visitar Japón en esta temporada, estos destinos pueden ayudarte a aprovechar mejor el viaje, de acuerdo con la oficina de turismo de esta nación.

Playas y parques acuáticos para escapar del calor

Okinawa es uno de los destinos más conocidos por sus playas, aunque en julio el calor puede sentirse fuerte. Para quienes desean opciones más cercanas a las grandes ciudades, Chiba, Wakayama y Fukuoka cuentan con playas populares durante la temporada de baño.

Kamakura también ofrece una salida costera atractiva desde Tokio, con ambiente de playa, templos y calles para recorrer en el mismo día.

Japón también cuenta con parques de agua y complejos de spa. Nagashima Resort, en Mie, combina piscinas, onsen y parque de atracciones. En Osaka, Spa World ofrece instalaciones de baño temáticas, mientras que Hakone Kowakien Yunessun suma albercas y experiencias acuáticas en Hakone.

Islas para descubrir otra cara de Japón

Julio y agosto son meses de alta frecuencia en los ferris, lo que facilita moverse entre islas, como las de arte del mar interior de Seto, conocidas por su vínculo con museos, instalaciones y paisajes costeros.

También se pueden explorar los arrecifes de coral de Okinawa o las islas volcánicas ubicadas al sur de Tokio. Este tipo de viaje permite conocer un Japón menos urbano, con rutas marcadas por el mar y comunidades locales.

Montañas, lagos y ríos para viajar con clima más fresco

Las zonas de altura ofrecen temperaturas más agradables que las ciudades. Los Alpes Japoneses son una buena opción para quienes buscan senderismo, naturaleza y vistas de montaña.

El Parque Nacional Chubu Sangaku incluye lugares como Kamikochi, la Ruta Alpina de Tateyama Kurobe y Hakuba. En estos destinos se pueden realizar caminatas, escalada, parapente y recorridos de varios días.

Para actividades acuáticas, Minakami, en Gunma, y el valle de Iya, en Tokushima, ofrecen rafting. En Wakayama, el río Kitayama permite recorrer el paisaje en balsas tradicionales, mientras que el río Kumano suma una experiencia ligada a rutas de peregrinación.

Terrazas y cerveza al aire libre

Cuando termina la temporada de lluvias, muchas terrazas cerveceras abren en distintas ciudades de Japón. Estos espacios permiten descansar al final del día, ver el paisaje urbano y convivir al aire libre.

En Sapporo, el Museo de la Cerveza Sapporo puede ser una parada para quienes quieren conocer más sobre esta bebida y sumar una experiencia distinta al itinerario de verano.