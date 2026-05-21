FlyOver México: la experiencia inmersiva para sobrevolar el país en CDMX

FlyOver México está en la Ciudad de México como una experiencia inmersiva que permite recorrer el país sin salir de la capital. Esta atracción combina salas temáticas, efectos sensoriales y un Flying Theater que simula un vuelo sobre algunos de los paisajes más representativos de México.

El recorrido tiene una duración aproximada de 60 a 90 minutos. Durante la visita, los asistentes pueden explorar más de 25 salas inmersivas, vivir un dark ride y cerrar con un vuelo que muestra selvas, montañas, costas y ciudades icónicas.

¿Qué incluye FlyOver México?

El principal atractivo de FlyOver México es su Flying Theater. En esta parte de la experiencia, los visitantes permanecen suspendidos en el aire mientras se proyectan paisajes del país. El movimiento, el viento y los efectos sensoriales crean la sensación de volar sobre distintos escenarios.

El acceso además incluye espacios con una propuesta diferente. También cuenta con un dark ride, una atracción con escenografías, sonido, movimiento y efectos especiales.

Todo culmina con una vista de la Ciudad de México, lo que conecta la vivencia con el lugar donde se realiza.

¿Dónde está FlyOver México?

FlyOver México se ubica en Plaza Carso, en el primer piso, local B09. La dirección es Lago Zurich 245, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

La atracción puede visitarse con boleto, disponible a través del sitio oficial de Odisea México.

Requisitos para entrar

Para acceder al vuelo, la estatura mínima es de 90 centímetros. Menos de eso no pueden ingresar por seguridad. Los niños menores de 12 años deben entrar acompañados por un adulto, quien también debe contar con boleto.

Cuentan con acceso para personas con movilidad reducida en salas inmersivas y dark ride. Para el vuelo, se recomienda consultar directamente en taquilla las opciones disponibles.

FlyOver México se presenta como una opción para quienes buscan una actividad diferente en CDMX. Su propuesta permite acercarse a la diversidad natural y cultural del país mediante tecnología, movimiento y efectos sensoriales.