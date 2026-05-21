¿Fan de los alienígenas? Este es el pasaporte digital para descubrir el lado más extraterrestre de Nevada

¿Te gustan los extraterrestres? Nevada es el destino ideal para los aficionados al misterio. En este estado, los aventureros pueden descubrir su faceta más enigmática. Por ello, Travel Nevada lanzó un pasaporte digital gratuito con el que los turistas podrán explorar la experiencia “Área 51”, la cual conecta con algunos de los destinos más extraordinarios de la región.

Repleta de paradas con temática alienígena, leyendas OVNI y amplios paisajes desérticos, la travesía lleva a los visitantes hacia algunas de las bases militares más famosas del mundo. Aunque el Área 51 permanece cerrada al público, los exploradores encontrarán espacios inspirados en la vida extraterrestre.

“La experiencia ‘Área 51’ permite a los viajeros vivir el misterio y el asombro que ha definido esta región durante décadas, mientras recorren algunas de las atracciones carreteras más singulares de Nevada”, señaló Tracie Barnthouse, directora de comunicaciones de Travel Nevada.

Ruta cósmica en Nevada

Esta propuesta invita a los participantes a conocer la singular Carretera Extraterrestre de Nevada y sus atractivos cósmicos en un recorrido interactivo.

Los interesados pueden registrarse en línea y acceder a su pasaporte digital en cualquier momento mediante un enlace enviado por mensaje de texto o correo electrónico. Posteriormente, deberán visitar 10 puntos participantes, registrar su paso de forma digital y acumular créditos a lo largo del trayecto.

Las estaciones incluyen el Museo Alienígena Outpost 51 en Boulder City; el Centro Alienígena del Área 51 en Amargosa Valley; Little A’Le’Inn, el Centro de Investigación Alienígena y el Buzón Negro en Rachel; ET Fresh Jerky y el Centro de Investigación Alienígena en Hiko; señales de la Carretera Extraterrestre en Rachel, Warm Springs y Crystal Springs; así como el punto de acceso más cercano al Área 51.

Los puntos pueden canjearse por recompensas exclusivas que Travel Nevada denomina OVNIs (Objetos Gratuitos Inusuales), entre ellos artículos de colección y equipamiento de edición limitada disponibles únicamente a través de esta experiencia.

Con esto se busca motivar a los turistas a recorrer los vastos paisajes desérticos de Nevada y su peculiar cultura de carretera a su propio ritmo, ya sea en una excursión de un día o en un viaje por carretera de varios días a lo largo del estado.