Patrick Mahomes, estrella de Super Bowl, celebra en Disneyland Resort

Comparte este contenido

Después de su victoria en el Super Bowl LVIII, Patrick Mahomes, el destacado mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, no solo se llevó a casa el codiciado campeonato de la NFL, sino que también da el tradicional grito de «¡Me voy a Disneyland!» a festejar en el mágico destino.

La relación entre el Super Bowl y Disneyland

Tras el emocionante partido del domingo, con 25 brillantes puntos anotados por los Kansas City Chiefs, Mahomes ya se dirige a Disneyland Resort en California. Y atención, porque hoy el talentoso atleta liderará un desfile lleno de ritmo y color. Los visitantes tendrán la oportunidad única de sumergirse en la acción mientras el “parade» recorre Main Street, U.S.A.

La historia detrás de «¡Me voy a Disneyland!»

El ex CEO de Disney, Michael Eisner, reveló en su libro «Work in Progress» que su esposa Jane fue la mente maestra detrás de la frase. Fue pronunciada por primera vez en 1987 por el quarterback Phil Simms después de la victoria de los New York Giants sobre los Denver Broncos en el Super Bowl XXI. Desde entonces, esta expresión se ha convertido en una parte intrínseca de la celebración post-Super Bowl.

Mahomes ha podido gritar esta frase tres veces.

Para aquellos que deseen seguir de cerca esta celebración única, pueden hacerlo a través de Instagram en @Disneyland con el hashtag #Disneyland. ¡Únete a la celebración y sé parte de este emocionante capítulo en la historia de Patrick Mahomes con Disney! ¡La magia y el deporte se unen en Disneyland!

Puede interesarte…