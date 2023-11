Walt Disney World y Disney Cruise comparten novedades 2024

Comparte este contenido

Walt Disney World y Disney Cruise Line compartieron novedades con agentes de viajes en el marco de una noche de cine. Y nos invitaron al estreno de la película “Wish”.

Eduardo Rocha y Regina Osuna, representantes de la empresa se encargaron de hablar de las novedades en varios de los productos de Disney.

Estas son la novedades Disney

Cuatro day park magic: es una oferta nueva que incluye una entrada por parque temático y por día.

El ticket caducará a los siete días del primer uso o después del 15 de marzo de 2024, lo que ocurra primero. El periodo de venta es del 14 de noviembre de 2023 al 8 de marzo de 2024.

El periodo de uso es del 9 de enero de 2014 al 15 de marzo de 2024.

Oferta de paquetes para niños

El plan de comidas tendrá tarifas a mitad de precio para niños y completas para adultos adicionales.

Consiste en ticket y plan de comidas para niños (de tres a nueve años) a mitad de precio con la compra de un paquete equivalente a habitación + ticket + plan de comidas sin descuento.

Nuevos espectáculos

Luminous, The symphony of us, un show nocturno que debutará en EPCOT el 5 de diciembre de este año, invitando a todos a reunirse alrededor de World Showcase Lagoon. Para un espectáculo que unirá a todos con una deslumbrante exhibición de fuegos artificiales, láseres, música y mucho más.

En Walt Disney Resort ya estará Asha, en EPCOT, los visitantes pueden soñar en grande, en una ubicación especial, cerca de la entrada de World Showcase.

World Celebration, abrirá sus puertas en diciembre de este año, será la conexión entre las otras dos áreas que se encuentran en el parque: World Nature y World Discovery.

Un nuevo espectáculo basado en zootopia se presentará en el teatro The tree of life.

Disney Cruise Line

A principios de 2025 tendrá itinerarios nuevos, que brinden a los huéspedes más opciones, para divertirse bajo el sol, saliendo de cuatro puertos basados en los Estados Unidos.

Asimismo, compartieron la nueva terminal de cruceros exclusiva de Disney Cruise Line en Port Everglades, Fort Lauderdale.

El nuevo Disney Treasure es el barco más nuevo de la flota, donde el espíritu de la aventura se encuentra con las historias de las películas clásicas de Disney, navegando en itinerarios de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental a partir de diciembre de 2024.

Tendrá la Plaza de Coco, que simula la colorida Santa Cecilia, escenario donde se desarrolla la cinta que se enfoca en el Día de Muertos.

Haunted Mansion Parlor es el primer bar del mundo, inspirado en este formato y estará presente en el Disney Treasure.

