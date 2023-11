Magia en 2024 en Walt Disney World Resort con una oferta especial de boletos

Comparte este contenido

Prepárate para un inicio mágico en el 2024 con la emocionante oferta de boletos anunciada por Walt Disney World Resort en Florida.

A partir del 14 de noviembre, los amantes de la magia podrán reservar una experiencia única con esta promo especial que les permitirá explorar los cuatro parques temáticos de «El Lugar Más Mágico del Mundo».

Aprovecha esta oferta especial de boletos

Esta irresistible oferta estará disponible para su reserva desde el 9 de enero hasta el 15 de marzo de 2024, sin restricciones de fechas.

Lo más sorprendente es que los visitantes que la aprovechen no necesitan realizar reservas previas para acceder a los parques temáticos.

Además, los boletos podrán ser utilizados en un plazo de hasta siete días a partir de su primera utilización, ofreciendo flexibilidad y comodidad a los visitantes.

Es importante destacar que esta oferta es únics para América Latina y puede ser redimida tanto en línea como a través de agentes de viajes especializados.

Magia para toda la familia

Cada uno de los cuatro parques temáticos tiene preparadas experiencias únicas para toda la familia. Desde la velocidad emocionante del nuevo TRON Lightcycle / Run Presented by Enterprise en Magic Kingdom Park, hasta las aventuras intergalácticas en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind en EPCOT, hasta el vuelo sobre un banshee en Avatar Flight of Passage en el parque temático Disney’s Animal Kingdom.

