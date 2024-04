Días de terror en las Halloween Horror Nights de Universal Orlando Resort

Comparte este contenido

El terror llega antes este año con el regreso de las muy esperadas Halloween Horror Nights en Universal Orlando Resort. Este año será mucho antes, desde el 30 de agosto hasta el 3 de noviembre, los visitantes tendrán la oportunidad de sumergirse en un mundo de sustos y escalofríos en Universal Studios Florida.

Los boletos para estas noches selectas ya están disponibles para su compra, permitiendo a los entusiastas de Halloween planificar sus vacaciones con anticipación.

Cada otoño, Halloween Horror Nights convierte Universal Studios Florida en el destino más aterrador del mundo. Este año, la gente gritará en una experiencia aún más espeluznante con 10 casas embrujadas de calidad cinematográfica, inspiradas en grandes del cine y en historias originales creadas por mentes creativas del equipo de Entretenimiento de Universal.

Y ojo, porque no estarás seguro en ningún lado, ya que habrá, además, cinco zonas de miedo que llenarán las calles con cientos de criaturas que harán que los visitantes griten de miedo.

Snacks terroríficamente deliciosos

Pero no todo es terror: entre los sustos, podrán disfrutar de espectáculos en vivo, saborear deliciosas comidas y bebidas inspiradas en el evento, y explorar la tienda temática dedicada a Halloween Horror Nights.

Además, aquellos que se hospeden en los hoteles de Universal disfrutarán de beneficios exclusivos, como un acceso especial para entrar más rápido a Halloween Horror Nights y entrada temprana a los parques durante el día.

Los boletos para una noche y los Express Passes ya están disponibles, junto con experiencias especiales como el R.I.P. Tour y el Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour. Para aquellos que no pueden esperar, se ofrece una versión limitada del Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour, que incluye tres casas embrujadas, a partir del 11 de agosto.

Para más detalles y para adquirir tus boletos, visita el sitio web oficial de Universal Orlando Resort.