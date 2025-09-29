Otoño mágico: 10 destinos imperdibles de México y el mundo para esta temporada

El otoño es una de las temporadas más esperadas por miles de personas, ya que es una estación mágica en la que la naturaleza se transforma en un espectáculo de colores cálidos y acogedores. En México, comienza el 23 de septiembre y termina el 21 de diciembre.

Durante estos meses, las temperaturas se vuelven más frescas y los paisajes cambian de tonalidades verdes a rojos, naranjas y amarillos, ofreciendo escenarios espectaculares para quienes buscan una escapada llena de belleza y tranquilidad.

Si tienes planeado viajar para disfrutar al máximo de estos paisajes, en INVERTOUR te traemos una lista de los 10 destinos que no te puedes perder para esta temporada: cinco en México y cinco alrededor del mundo, que te enamorarán con su encanto único.

¿Qué destinos puedes visitar durante el otoño?

El otoño es la temporada ideal para descubrir sitios llenos de encanto. Si estás buscando una escapada:

Valle de Bravo

Si vives en la Ciudad de México, Valle de Bravo es una opción idónea: a solo dos horas y media encontrarás este Pueblo Mágico del Estado de México que destaca en otoño por su clima fresco, perfecto para actividades al aire libre.

Aquí podrás practicar deportes acuáticos como vela o kayak, recorrer los bosques en bicicleta de montaña o simplemente pasear por sus calles. Si lo tuyo es “pueblear”, no puedes dejar de visitar el Templo de Santa María Ahuacatlán y la cascada Velo de Novia, un espectáculo natural que se embellece con el cambio de estación.

Guanajuato

Con sus calles empedradas y fachadas coloridas, Guanajuato es encantador todo el año, pero en otoño se siente aún más acogedor.

A solo 40 minutos de León, puedes visitar el callejón del Beso, la Alhóndiga de Granaditas y el Teatro Juárez. Además, en octubre se celebra el Festival Internacional Cervantino, que atrae a artistas y visitantes de todo el mundo.

Ciudad de México

La capital se llena de color. Aquí los visitantes pueden disfrutar de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo y del Gran Desfile de Día de Muertos.

También puedes recorrer museos de arte contemporáneo, caminar por el Bosque de Chapultepec o explorar Coyoacán, con su arquitectura colonial y mercados de artesanías.

Chiapas

Otro sitio imperdible que debes visitar en otoño es Chiapas. Aquí puedes descubrir las Lagunas de Montebello, el Cañón del Sumidero y la zona arqueológica de Palenque.

Además, esta estación es ideal para conocer San Cristóbal de las Casas, disfrutar de su mercado de artesanías y de festivales tradicionales como el Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos.

Puebla

Puebla se llena de color durante el otoño. Esta ciudad colonial ofrece atractivos turísticos como la Catedral, la Biblioteca Palafoxiana y el Mercado de Artesanías El Parián.

También puedes visitar la Feria de Todos los Santos en Huaquechula, famosa por sus altares de muertos y su artesanía en barro.

Kioto, Japón

Si tienes la oportunidad de viajar al extranjero, Kioto es una opción para ti, en otoño es un espectáculo visual gracias a sus templos rodeados de hojas rojas y doradas. Lugares como el Templo Kiyomizu-dera, el Pabellón Dorado y el Bosque de Bambú de Arashiyama son imperdibles.

Además, puedes disfrutar del Jidai Matsuri, un festival tradicional con desfiles y deliciosa gastronomía local en los mercados al aire libre.

Múnich, Alemania

En Múnich no te puedes perder el Oktoberfest, el festival de cerveza más grande del mundo. Además de la celebración, puedes recorrer el casco antiguo, visitar el Palacio Nymphenburg y pasear por el Jardín Inglés.

También es una buena época para hacer excursiones a los Alpes bávaros.

Nueva York, Estados Unidos

Durante el otoño, Nueva York se convierte en un destino ideal para caminar por Central Park o el High Line. También puedes disfrutar del teatro en Broadway, visitar el Museo Metropolitano de Arte o asistir al Desfile de Halloween en Greenwich Village.

En noviembre, el Maratón de Nueva York ofrece una experiencia única para locales y visitantes.

Toronto, Canadá

Toronto es perfecto para disfrutar del otoño. Puedes visitar la Torre CN, recorrer el Distillery District y explorar High Park, que se llena de hojas coloridas durante esta temporada.

Además, es una excelente época para visitar las Cataratas del Niágara, donde el follaje otoñal añade un toque mágico al paisaje.

Edimburgo, Escocia

En otoño, Edimburgo tiene un clima agradable y su atmósfera encantadora. Es el momento perfecto para recorrer su arquitectura medieval, visitar el Castillo de Edimburgo o el Parque Holyrood.

También puedes disfrutar del Festival Internacional de Narración Escocesa. La ciudad adquiere un aire místico con la neblina y las hojas caídas que cubren sus colinas.