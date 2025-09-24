¿Cuándo es el Pumpkin Dash 2025 en Monterrey y Torreón?

El otoño llegó a Monterrey y, con él, se prepara el Festival Pumpkin Dash 2025, un evento que promete diversión para toda la familia con shows en vivo, talleres de tallado y una vivencia única de cosecha de calabazas.

Los asistentes podrán elegir su calabaza favorita y decorarla a su estilo, además de encontrar espacios perfectos para tomarse selfies y presumirlas en sus redes sociales. También aprenderán a cuidarlas para mantenerlas en perfecto estado.

Si vives en Coahuila, ¡buenas noticias! Este año, el Pumpkin Dash llegará a Torreón, donde podrán disfrutar de todas estas experiencias y adentrarse en el lado más espeluznante del otoño con su laberinto del terror y la Casa de los Espantos, un recorrido lleno de sustos, monstruos y misterios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pumpkin Dash (@the.pumpkin.dash)

Al finalizar, podrán visitar el cementerio encantado, un lugar ideal para capturar cada susto con una buena fotografía.

Además, el festival ofrece Playground, un espacio diseñado para los más pequeños y no tan pequeños, con actividades interactivas, juegos de destreza, inflables, juegos de feria, rueda de la fortuna, lecturas del tarot y muchas sorpresas más.

Durante el evento, los asistentes podrán conectar con nuestras raíces en el Valle de las Almas, un espacio dedicado al Día de Muertos donde recordarán a quienes ya no están, en un recorrido lleno de color, flores, papel picado y canciones que nos llevan directo al corazón de México.

Por la comida, no te preocupes: aquí disfrutarás de una deliciosa selección de platillos y snacks de temporada, en colaboración con marcas y foodtrucks invitados. También encontrarás una zona Farm Village para adquirir productos frescos de agricultores locales.

¿Cuándo y dónde será el Festival Pumpkin Dash?

En Monterrey este evento se realizará en la Carretera Nacional, situada en el Parque 212, México 85 Sin Nombre, Monterrey, N.L., del 2 de octubre al 2 de noviembre.

Los horarios son viernes de 15:00 a 23:00 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 23:00 horas.

En tanto en Torreón, el evento se llevará a cabo del 17 de octubre al 2 de noviembre en la Feria de Torreón, ubicada en Periférico Raúl López Sánchez 2019, Nueva Laguna Norte, 27019 Torreón, Coahuila.

El horario será viernes de 15:00 a 23:00 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 23:00 horas.

El costo general de entrada será de $300 pesos, mientras que el boleto VIP tendrá un precio de $400 pesos. Los boletos estarán disponibles en la página oficial del festival.