Festival Internacional Cervantino 2025: programación y sedes en Guanajuato

El Festival Internacional Cervantino 2025 se llevará a cabo del 10 al 26 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Como cada año, la programación se repartirá en múltiples escenarios, la mayoría ubicados en el centro histórico, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988.

Entre los recintos principales destacan el Auditorio del Estado, los teatros Juárez, Principal y Cervantes, así como la Alhóndiga de Granaditas y su explanada. También participarán espacios como el Templo del Señor Santiago Apóstol en Marfil, la Universidad de Guanajuato, las Catacumbas del Mesón de San Antonio, plazas públicas como San Fernando y San Roque, además de la Exhacienda de San Gabriel de Barrera y el Hospicio de la Santísima Trinidad.

Museos y galerías locales como el Museo Iconográfico del Quijote, el Museo del Pueblo de Guanajuato o la Galería Mariana se sumarán con actividades especiales.

Programación y países invitados

La edición 53 contará con Reino Unido y Veracruz como invitados de honor. Veracruz abrirá el festival con un fandango monumental y presentará danzas regionales, conciertos como el de la Orquesta Sinfónica de Xalapa con el tenor Javier Camarena y un ciclo de cine.

El Reino Unido ofrecerá propuestas como la London Sinfonietta, la Compañía Wayne McGregor con Deepstaria, la bailarina Oona Doherty con Hard to be Soft, la Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio, y un cierre a cargo de Africa Express.

Otros nombres destacados en la programación son Nathy Peluso, Julieta Venegas con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Sonido Gallo Negro, y la ópera Elektra de Richard Strauss interpretada por la Compañía Nacional de Ópera del INBAL.

Actividades adicionales

El festival también ofrecerá exposiciones, ciclos de cine, espectáculos callejeros, ensayos abiertos, charlas, talleres, clases magistrales y conferencias. Se instalará el Escenario de la Gente, donde 173 artistas de ocho municipios guanajuatenses mostrarán su talento.

Entradas y costos

La mayoría de las actividades serán gratuitas, aunque algunos eventos tendrán costo, dependiendo del recinto y ubicación del asiento. Los precios oscilarán entre $170 y $1,120 pesos.

Más información sobre boletos y programación está disponible en la página oficial: festivalcervantino.gob.mx.

Programación Festival Internacional Cervantino 2025 by handle281