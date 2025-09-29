Tres rutas de otoño en British Columbia para este 2025

El otoño en British Columbia transforma cada rincón en un escenario que mezcla colores intensos, calma y experiencias únicas. Viajar en esta estación es descubrir la otra cara de la Columbia Británica, donde los bosques, la costa y las montañas revelan paisajes inolvidables y actividades que solo se viven en esta temporada.

Para 2025, tres rutas destacan como las mejores opciones para dejarse llevar por el encanto del otoño.

Whistler: secretos de montaña

Cuando el verano concluye, Whistler se convierte en un destino ideal para quienes buscan senderos tranquilos y paisajes en calma. Los bosques se iluminan con tonos rojos y dorados, mientras las montañas ya muestran las primeras nevadas. Esta época invita a explorar el Valle, a relajarse en spas bajo cedros gigantes y a disfrutar de Cornucopia, el festival que en noviembre celebra durante once días lo mejor de la comida y el vino de la región. Entre galerías, cenas temáticas y actividades culturales, el otoño en Whistler demuestra que no se trata de una pausa, sino de una experiencia distinta.

Rutas costeras: pueblos frente al Pacífico

Los pueblos de la costa de British Columbia también ofrecen experiencias únicas en esta temporada. Victoria combina historia, juventud y mercados locales que se tiñen de colores otoñales. Nanaimo sorprende con su mezcla de cascadas, bosques y rutas de cerveza artesanal. Más al norte, Campbell River mantiene su título de Capital Mundial del Salmón, mientras que Port Hardy conecta con la cultura indígena y la naturaleza más salvaje. Tofino y Ucluelet se han consolidado como destinos para surfistas y amantes del mar en esta estación. Desde Gibsons y Sechelt hasta Bella Coola, la calma costera se une a paisajes que reflejan el espíritu del otoño.

Vancouver Island: un tapiz de colores

La isla de Vancouver es otro de los lugares imprescindibles en otoño. Sus bosques se llenan de tonos dorados y naranjas, desde los arces del Parque Provincial Goldstream hasta los senderos de East Sooke. En Victoria, el Beacon Hill Park muestra la intensidad de los contrastes, mientras que en el Valle de Cowichan los puentes y caminos históricos se visten de color. Port Alberni y Strathcona sorprenden con lagos que reflejan montañas otoñales, y hacia el norte, la ruta hacia Port Hardy revela postales de mar y bosque que capturan la esencia de la temporada.

El otoño en British Columbia es breve, pero ofrece experiencias que combinan naturaleza, cultura y calma. Tres rutas que confirman que viajar en esta estación es descubrir un destino diferente y vibrante.