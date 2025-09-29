Feria del Mundo en CDMX 2025: ¿Cuándo y dónde será?

¿Te imaginas recorrer más de 45 países en solo cuatro días? La Feria del Mundo lo hace posible con una muestra cultural y gastronómica que promete transportar a los visitantes por todo el planeta… sin necesidad de tomar un avión.

Del 1 al 4 de octubre, la Ciudad de México será sede de este evento multicultural, donde los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones, música, danzas tradicionales, cocina internacional y diversas actividades artísticas.

En esta edición, la alcaldía Tlalpan será la anfitriona —bajo el lema Tlalpan abraza al mundo— y ofrecerá una experiencia inmersiva con artesanías, vestimenta típica, espectáculos en vivo y una variada oferta culinaria.

Participarán países como:

Turquía

España

Chile

Argentina

Rusia

India

Ecuador

Colombia

Argelia

Italia

Japón

Durante tu estancia podrás encontrar stands con lo mejor de cada nación a través de sus sabores, arte y tradiciones. Una excelente opción para disfrutar en familia y acercarse a otras culturas sin salir de la ciudad.

Como cada año, el evento será gratuito y permitirá recorrer todos los espacios, donde más de 60 expositores ofrecerán productos típicos.

¿Dónde será la Feria del Mundo en Tlalpan?

Toma nota: la cita es en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, ubicado en Prolongación Canal de Miramontes, colonia Coapa, San Bartolo el Chico, alcaldía Tlalpan (C.P. 14380). El horario será de 9:00 a 19:00 horas.

Este evento es completamente familiar, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para unirse a este encuentro de culturas, historias y lazos entre comunidades.