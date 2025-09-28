Zinergia: El restaurante quiteño que revoluciona la gastronomía con tecnología multisensorial

Ecuador no solo ofrece naturaleza diversa e impresionante; además, goza de gastronomía variada y sus restaurantes son una opción ideal si buscas probar algo diferente.

Cada vez son más los restaurantes que están usando tecnología para transformar la experiencia de sus comensales. Tal es el caso de Zinergia, un restaurante innovador de Quito que activa todos tus sentidos a través de imágenes, sonidos y aromas mientras disfrutas de un menú completo.

Fundado por Vítor Beute, este restaurante ofrece una experiencia única en el mundo de la gastronomía, combinando alta cocina con tecnología de vanguardia.

Aquí los comensales viven una vivencia completa, tanto dentro como fuera del restaurante, donde cada platillo te transporta a un rincón distinto de Ecuador.

Su propuesta gastronómica consta de 12 tiempos acompañado de ocho maridajes especialmente seleccionados que despiertan sensaciones únicas y evocan memorias profundas, acompañados por una narrativa visual y sonora que envuelve cada plato. Durante tu estancia, recorrerás Galápagos, Manglares, la costa, la Sierra y la Amazonia sin salir de tu mesa.

Además, su menú está elaborado con ingredientes 100 % nacionales, combinando técnicas de alta cocina que transforman la materia prima en una experiencia culinaria excepcional.

«Zinergia se presenta como una experiencia multisensorial e inmersiva, aunque en el centro de todo está su propuesta gastronómica», se lee su sitio oficial.

¿Cuánto cuesta comer en Zinergia?

Si estás pensando en viajar a Quito para descubrir su gastronomía, Zinergia es una excelente opción para salir de la rutina y deleitarte con platillos innovadores que prometen dejar una impresión inolvidable.

Ubicado en Quito, en el sector de Cumbayá, junto a la entrada del Chaquiñán, este restaurante ofrece una experiencia sensorial única.

Se recomienda reservar con anticipación. El costo por persona es de $110 dólares sin maridaje, y $160 dólares con maridaje incluido. La experiencia tiene una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos.