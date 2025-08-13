nhow Lima abre sus puertas con gastronomía, diseño y espacios para eventos

El maravilloso hotel nhow Lima recién abrió sus puertas como un recinto diferente en la capital peruana, que llega para transformar por completo la experiencia de hospedaje, gastronomía, así como de entretenimiento local.

Pertenece a la gran cadena Minor Hotels Europe & Americas, propietario, operador de hoteles a nivel global con una cartera de más de 560 propiedades en 57 países ubicados en Asia Pacífico, Medio Oriente, Europa, las Américas, África y el Océano Índico.

nhow Lima fue creado para maximizar la comodidad y el bienestar de sus huéspedes, con una propuesta única que fusiona la creatividad y la cultura local con un estilo vanguardista, cuenta con 243 habitaciones lifestyle que combinan arte, diseño y tecnología en espacios únicos. Da actividades sensoriales que reflejen la esencia de Lima, a la vez que despierten la conexión cultural.

Estratégicamente situado en Miraflores, uno de los distritos más vibrantes y cosmopolitas de la ciudad, el hotel se encuentra a solo 35 minutos en auto del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a pasos de importantes atractivos turísticos como el malecón, centros culturales, galerías de arte, tiendas y una variada oferta de restaurantes con excelentes propuestas gastronómicas. Esta ubicación lo posiciona como el punto de partida ideal tanto para viajeros de ocio como para quienes visitan Lima por motivos de trabajo y desean alojarse en el corazón de la capital.

Opciones de restaurantes y bares en nhow Lima

Indudablemente el recinto está lleno de detalles, por ejemplo en el piso 3, encontrarás Zönico, un restaurante de alta cocina que rinde homenaje a los sabores de los ocho países conectados por el río Amazonas. A través de una reinterpretación contemporánea de la gastronomía latinoamericana, fusiona ingredientes regionales con la esencia de los productos peruanos, creando una propuesta auténtica y profundamente arraigada en la identidad local.

Y ni qué decir del piso 13 en donde se localiza Pagano, un exclusivo y sofisticado bar, concebido para convertirse en el nuevo epicentro de la vida nocturna limeña. Un espacio donde el diseño, la música, así como la mixología convergen en una propuesta diferente que dialoga con el pulso creativo citadino. Asimismo, en esta misma planta, nhow Lima cuenta un poolbar al aire libre que ofrece sensaciones vibrantes, pensada para quienes quieren relajarse en un entorno contemporáneo, cosmopolita y lleno de personalidad.

Este inmueble será perfecto para competir por el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), ya que cuenta con 11 salas multifuncionales para eventos, las cuales poseen tecnología de última generación, así como una ambientación que rompe con el molde tradicional de los centros de convenciones. La propuesta de nhow Lima responde a una necesidad creciente en la metrópoli, de espacios que inspiren creatividad, pensamiento disruptivo y colaboración; por ello, este hotel abre para posicionarse como el lugar ideal para este propósito, así como para ser un referente de este segmento en Sudamérica, propiciando reuniones de alto impacto, networking, lanzamientos de marcas y encuentros para ejecutivos que buscan diferenciarse.