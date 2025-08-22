Las tres nuevas incorporaciones de Preferred Hotels & Resorts, una es de México

Preferred Hotels & Resorts, la marca de hoteles independientes de lujo más grande del mundo, anunció la incorporación de tres nuevas propiedades en Latinoamérica entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2025. Estas adiciones forman parte de un trimestre en el que la red global sumó un total de 18 hoteles alrededor del mundo.

Con más de 50 años de trayectoria, Preferred Hotels & Resorts ofrece a los hoteles independientes una plataforma sólida que incluye sistemas de reservas internacionales, representación en 35 países y acceso al programa de lealtad I Prefer, considerado el más grande para este segmento. Además, las propiedades reciben soporte en marketing, relaciones públicas y redes sociales, lo que les permite competir en igualdad de condiciones con las grandes cadenas internacionales sin perder su identidad local.

El Santuario Resort & Spa, México

En Valle de Bravo, México, se encuentra El Santuario Resort & Spa, un complejo de 135 suites y villas construido sobre una montaña de cuarzo. Su propuesta se centra en el bienestar y la conexión con la naturaleza a través de programas holísticos, ceremonias ancestrales de temazcal, espacios meditativos y clases como yoga, pilates y tai chi. Su oferta gastronómica se divide entre Xian, con menús orientados al equilibrio energético, y Na-Ha, que celebra la cocina mexicana en un entorno con vistas panorámicas. El resort también dispone de canchas deportivas, club náutico y un centro ecuestre, lo que amplía las opciones para los huéspedes.

Cala Luna Hotel Boutique & Villas, Costa Rica

En la provincia de Guanacaste, Costa Rica, se ubica Cala Luna Hotel Boutique & Villas, un espacio que combina diseño eco-consciente y servicios de bienestar. Sus habitaciones y villas, algunas con piscina privada, están rodeadas de la selva tropical. El Reconnect Spa & Wellness Center ofrece tratamientos con botánicos orgánicos, además de retiros y sesiones de yoga al aire libre. Su propuesta gastronómica, basada en ingredientes de su propia huerta orgánica, refuerza el concepto de sostenibilidad. Las experiencias incluyen navegación al atardecer, surf, kayak y excursiones a volcanes o aguas termales.

Poblado Plaza Hotel, Colombia

La tercera incorporación es el Poblado Plaza Hotel, en Medellín, Colombia. Con 84 habitaciones y suites, el hotel se localiza en el barrio El Poblado, reconocido como un centro de negocios y vida cultural. Sus instalaciones ofrecen áreas de coworking, centro de negocios y espacios para reuniones. El restaurante Etcetera brinda cocina internacional con ingredientes frescos en un entorno ajardinado. Además, los huéspedes tienen acceso a un club de golf privado los fines de semana, combinando ocio y productividad en una de las ciudades más dinámicas de la región.

Una estrategia de expansión

Lindsey Ueberroth, CEO de Preferred Hotels & Resorts, afirmó que cada una de estas propiedades refleja un espíritu único y auténtico. En paralelo, la compañía anunció una alianza con DayBlink GPO, enfocada en fortalecer la distribución de sus hoteles miembros mediante acuerdos con Hotelbeds y WebBeds. Este paso busca mejorar la rentabilidad y dar mayor control a los hoteles sobre sus reservas.

Con estas incorporaciones, la marca refuerza su presencia en América Latina y abre nuevas oportunidades para viajeros que buscan experiencias independientes de lujo en destinos clave de México, Costa Rica y Colombia.