Sonesta International Hotels llega a CDMX para mostrar su oferta hotelera

Sonesta International Hotels arribó a la Ciudad de México, donde presentó a un grupo de agentes y operadores de viajes su portafolio de propiedades, además de diversas novedades enfocadas en atraer al viajero mexicano.

El encuentro fue encabezado por Brian Macaluso, vicepresidente de Ventas Globales de Sonesta International Hotels; Carlos Baruki, director Global de Cuentas para América Latina; Gelsey Fadul, directora de Ventas y Marketing de Costa Sur Resorts – Classico Collection by Sonesta; Natalia Gutiérrez Rincón, gerente de Mercadotecnia y Comercialización de Sonesta Bucaramanga; Priscilla Derteano, ejecutiva de Ventas de mercado THP Tour & Travel; Carlos Ulibarri, CEO de Brands Travel; y Marcela Carmona, responsable de Trade Marketing en la misma firma.

Durante su participación, Carlos Ulibarri agradeció la asistencia de los asesores de viajes y manifestó su entusiasmo por la llegada de Sonesta a México. En tanto, Carlos Baruki resaltó el papel clave de los agentes, a quienes describió como “grandes oídos” capaces de sugerir y recomendar a los viajeros mexicanos espacios donde puedan conectarse con el destino y disfrutar de una experiencia cálida y memorable.

Sonesta se posiciona como la octava cadena hotelera más grande de Estados Unidos, con 13 marcas y más de mil establecimientos distribuidos en tres continentes. Entre ellas destacan The Royal Sonesta, The James Hotels, Classico Collection by Sonesta, Sonesta Hotels & Resorts, entre otras. En este contexto, Brian Macaluso subrayó la amplia presencia del grupo y el posicionamiento de sus marcas, como The Royal Sonesta, Sonesta Hotels Resorts & Cruises, Sonesta Select y Sonesta Simply Suites.

Asimismo, destacó su presencia en ciudades como Houston, Nueva York y Washington, además de su operación en América Latina, con presencia en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. También resaltó su expansión internacional con experiencias de lujo en lugares como Egipto, donde cuentan con tres principales puntos de operación: El Cairo, Luxor y Asuán, además de siete cruceros de lujo que recorren el río Nilo.

“Estamos aquí para fortalecer vínculos, compartir quiénes somos y lo que ofrecemos. Espero que con esta reunión sepan un poco más sobre nosotros y que eso despierte el interés de generar nuevas conexiones”, señaló Macaluso.

Además, dio a conocer la reciente renovación de uno de sus hoteles en Miami: “Buscamos que cada propiedad sea fiel a su destino y refleje la esencia local de cada lugar. La música, el diseño y toda la experiencia están inspirados en la energía y el ambiente de Miami”.

Entre las novedades, Gelsey Fadul, directora de Ventas y Marketing de Costa Azul Resorts, nuevo complejo de Sonesta en Puerto Vallarta, destacó la incorporación del concepto “todo incluido” en sus propiedades de playa.

“Con el todo incluido pasamos de tener un restaurante y un bar a contar con cuatro restaurantes y dos bares. También servicio a la habitación y minibar. Contamos con dos albercas climatizadas y un restaurante buffet completamente rodeado de cristal, frente al mar. Buscamos que, desde su llegada hasta su salida, los huéspedes vivan algo integral frente al océano, con una bahía espectacular y atardeceres inolvidables”, explicó.

Finalmente, Natalia Gutiérrez Rincón y Priscilla Derteano resaltaron la presencia de Sonesta en Colombia y Perú, donde ofrecen ubicaciones estratégicas, vistas privilegiadas e instalaciones acogedoras que permiten a los huéspedes conectar plenamente con el destino.