1 millón de habitaciones abiertas en el mundo: IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts (IHG) superó el 1 millón de habitaciones abiertas a nivel global. Cada año la compañía abre cientos de hoteles y en la última década duplicó su portafolio de marcas a 20, con lo cual tiene opciones para cada ocasión en más de 100 países. IHG One Rewards, su programa de lealtad y una plataforma tecnológica de vanguardia son responsables del crecimiento.

“Alcanzar el 1 millón de habitaciones refleja la profunda confianza que huéspedes, propietarios e inversionistas depositan en IHG y en nuestras marcas”, señaló Elie Maalouf, CEO de IHG Hotels & Resorts.

Asimismo, reconoció a los colaboradores, quienes influyen directamente en lo que viven los millones de huéspedes. Y detalló que tienen un sólido y creciente plan de desarrollo que abarca marcas icónicas, de herencia consolidada y de rápido crecimiento.

IHG y el récord de habitaciones

IHG abrió un número récord de habitaciones en la primera mitad de 2025 y celebró logros clave en el último año, incluyendo la apertura de su hotel número 4 mil en Estados Unidos, su hotel número 800 en China —en el marco del 50 aniversario de la compañía en esta región—, así como niveles récord de aperturas y firmas en EMEAA.

Tiene una cartera de desarrollo de más de 2 mil 200 hoteles que aumentará su presencia en mercados de alto crecimiento a nivel global. En los últimos años, la compañía inauguró nuevas propiedades en mercados destacados como México, Perú y República Dominicana.

Entre las aperturas más recientes se encuentran:

Kimpton Mas Olas Resort & Spa, Mexico : Ubicado en Todos Santos, al norte de Los Cabos.

: Ubicado en Todos Santos, al norte de Los Cabos. Holiday Inn Kyoto Gojo, Japón : La icónica marca regresa a Kioto 50 años después de la apertura del primer Holiday Inn en esta ciudad histórica.

: La icónica marca regresa a Kioto 50 años después de la apertura del primer Holiday Inn en esta ciudad histórica. voco Malta : En el corazón de St. Julian’s, combina estilo urbano y confort. A unos pasos de la bahía de St. George.

: En el corazón de St. Julian’s, combina estilo urbano y confort. A unos pasos de la bahía de St. George. Hotel Indigo Hainan Clear Water Bay, China: Inspirado en el espíritu local, este hotel refleja la herencia marítima Tanka.

Alcanzar 1 millón de habitaciones representa los innumerables momentos inolvidables que se viven cada día en los hoteles IHG. Desde nuevos descubrimientos, bodas, encuentros familiares y con seres queridos, hasta conexiones de negocios, logros profesionales y citas diplomáticas.

Las más de 6 mil 700 propiedades de la empresa son espacios de bienvenida que tienes que conocer, para comprobar que el futuro de IHG es prometedor.