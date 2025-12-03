Perú Irresistible, recorrido por la moda y gastronomía peruana en un solo lugar

PromPerú, la empresa de promoción turística presentó: Perú Irresistible, una experiencia para descubrir más sobre la cultura peruana con tres grandes aliados: Renata García de la tienda Cornelio Borda; Christian Luján de Barsol Pisco y el chef Ronal Bautista de Bolichera 21.

Este destino es uno de los más atractivos de Latinoamérica gracias a su historia profunda, su creatividad que conecta tradición y diseño contemporáneo. En cada visita, el viajero descubre expresiones únicas del pasado preinca a través del arte, la moda y el emprendimiento.

“Diseñadores y artesanos transforman materiales como alpaca, algodón, piel de pescado o fibras amazónicas en piezas que reflejan la diversidad del país. Tiendas como Cornelio Borda, presentes en México, muestran esta identidad con propuestas que recorren la costa, la sierra y la selva” dijo la diseñadora Renata.

Ronal Bautista Max Rodríguez y Renata García Christian Luján, Ronal Bautista, Max Rodríguez y Renata García

Perú es irresistible, afirma PromPerú

Durante la presentación, Max Rodríguez, director de PromPerú México, destacó la fuerza cultural, económica y turística del país, así como el papel clave que México mantiene como socio estratégico. De acuerdo con la oficina comercial, ha crecido de manera sostenida gracias a una apertura económica que le permitió consolidarse como una historia de éxito en la región.

La imagen de este sitio sudamericano se sostiene en tres pilares: comercio, inversiones y turismo. Ese equilibrio ha permitido que las exportaciones, los proyectos de moda y la oferta turística avancen con un enfoque de valor agregado. La alianza con México ha sido fundamental: se mantiene como el quinto inversor más importante y un mercado prioritario.

Aunque Machu Picchu sigue siendo el gran referente, Perú posee una diversidad que sorprende a cada visitante. Desde Lima, la única capital sudamericana frente al mar, hasta los desiertos de Ica con su oasis natural de Huacachina; desde las líneas de Nazca hasta la Amazonía con cruceros boutique y lodges elevados sobre los árboles.

Claro que también destaca en gastronomía. Fue reconocido nuevamente como el mejor destino culinario del mundo por los World Travel Awards, gracias a una cocina que aprovecha su biodiversidad y la creatividad de sus chefs.

Conectividad aérea, productos de exportación, experiencias únicas y una identidad cultural sólida hacen que, como afirma PromPerú, Perú sea verdaderamente irresistible.

Ronald Bautista ofrece exquisita cena

La gastronomía peruana se presentó como un recorrido completo por la costa, la sierra y el norte del país, guiado por el chef Ronald, quien explicó el origen, la técnica y el significado cultural de cada platillo.

El viaje inició con el ceviche clásico peruano, preparado con pesca del día, leche de tigre y un toque de chile cuaresmeño, demostrando que este ícono también puede disfrutarse fuera del Perú sin perder esencia.

La segunda parada fue la causa limeña, un platillo que combina papa prensada, ají y limón, elementos que simbolizan la unión de culturas y la versatilidad de la cocina peruana. Ronald destacó que la causa es un emblema nacional por su sabor y por su identidad histórica.

El recorrido continuó con el anticucho, un bocado tradicional de las calles limeñas elaborado con corazón de res y adobo de ají panca, una muestra clara de la influencia afroperuana. Más tarde, la carapulcra chinchana mostró el sabor del sur a través de la papa seca y el maní, mientras que el norte se hizo presente con un seco norteño servido con frijoles peruanos.

La experiencia cerró con un mousse de lúcuma acompañado de pisco de Barsol, recordando que Perú también destaca por sus postres y espirituosos. Ronald afirmó que cada región revela un sabor distinto y que la gastronomía peruana siempre invita a regresar