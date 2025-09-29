Los muertos vivientes llegan a CDMX: ¿Cuándo y dónde será la Marcha Zombie 2025?

Si eres fanático de los muertos vivientes, no te puedes perder la Marcha Zombie México 2025. Será una oportunidad perfecta para salir de la rutina, divertirte con amigos o familia y vivir una experiencia única llena de disfraces, fotos y mucha diversión.

Este evento gratuito no solo es un desfile que destaca la creatividad de los participantes, sino que también tiene un enfoque social: se trata de una marcha a favor de la tolerancia y la difusión de la cultura alternativa.

En su aniversario número 18, se recolectarán alimentos no procesados que serán donados al Banco de Alimentos para Todos. Los asistentes podrán llevar desde un kilo de arroz o frijol, hasta cualquier tipo de alimento no perecedero.

«¡No olvides nuestra causa: la recolecta de alimentos! Así que trae un kilo de arroz o frijol; también puede ser cualquier alimento enlatado o no perecedero, para el banco de alimentos Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP«, recuerdan los organizadores.

Si planeas asistir, te recomendamos llevar un buen disfraz: puede ser un personaje de la cultura popular zombificado, bruja, fantasma, o cualquier atuendo de Halloween. Si no sabes de qué disfrazarte, podrás acercarte a las carpas de maquillaje instaladas en el punto de reunión o visitar el Castillo del Terror, donde encontrarás todo lo necesario para crear tu look.

Si solo asistirás como espectador, no es necesario disfrazarse, pero deberás ver la marcha desde los laterales o unirte al final de los contingentes.

«La Marcha Zombie es una invitación a salir de la rutina, una manera de recordar que estamos vivos y que nuestros días en este mundo son contados. Acompáñanos en esta épica celebración y únete a nuestra comunidad, formada por miles de personas que comparten los valores de la creatividad, el altruismo y la tolerancia», señalan.

¿Cuándo será la Marcha Zombie 2025?

Los organizadores informaron que esta nueva edición se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre de 2025, en Av. de la República, frente al Monumento a la Revolución, desde donde se desplazarán hacia el Zócalo capitalino.

Este año, antes de iniciar el recorrido, se invitará a los zombies participantes a bailar «Thriller», el icónico tema de Michael Jackson, el cual estará dirigido por Pepe Márquez (Joe Jackson) a las 15:40 horas. La marcha comenzará en punto de las 16:00 horas, por lo que te recomendamos ser puntual.