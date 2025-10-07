¿Vas a Disney? Estos son los parques que no te puedes perder

Disney es uno de los destinos temáticos más emblemáticos del mundo, famoso por sus innumerables atracciones, entrañables personajes y la magia que envuelve cada rincón. La diversión está garantizada para todas las edades, lo que lo convierte en el lugar ideal para unas vacaciones inolvidables.

Para que la todo sea fascinante, es clave planificar tu visita con anticipación. Por eso, en INVERTOUR te contamos todo sobre los principales complejos alrededor del mundo que debes visitar. ¡Toma nota!

Los 5 principales parques de Disney

Tiene presencia en distintos continentes, con lugares que poseen experiencias únicas. Si quieres saber cuál es el ideal para ti, acá te contamos lo que necesitas saber.

Walt Disney World

Ubicado en Orlando, es el complejo más grande e icónico de EE.UU. Cuenta con cuatro sitios temáticos principales, cada uno con su propia esencia:

Magic Kingdom , hogar del emblemático Castillo de Cenicienta y atracciones clásicas como Space Mountain.

Epcot , donde el World Showcase te lleva a recorrer culturas y gastronomías del mundo.

Disney's Hollywood Studios , con su área temática de Star Wars: Galaxy's Edge.

, con su área temática de Star Wars: Galaxy’s Edge. Animal Kingdom, una mezcla de naturaleza y entretenimiento, destacada por Pandora – The World of Avatar.

Además de Walt Disney World, Orlando alberga otros parques como Universal Studios y SeaWorld, lo que lo convierte en un destino ideal para unas vacaciones llenas de aventura. La entrada cuesta alrededor de $119 USD por día.

Disneyland Paris

Si viajas a Francia, no puedes dejar de visitar este centro. Está ubicado a solo 43 kilómetros de París y se puede llegar en tren o transporte privado.

Cuenta con dos lugares principales:

Disneyland Park , hogar del Castillo de la Bella Durmiente, donde la magia se vive en cada rincón.

Walt Disney Studios Park, ideal para los amantes del cine, con atracciones y espectáculos.

Actividades destacadas:

Disney Illuminations, un espectáculo nocturno con luces, música y fuegos artificiales.

Star Wars Hyperspace Mountain, una montaña rusa ambientada en la galaxia de Star Wars.

La entrada de un día para ambos parques cuesta entre €50 y €100 euros, según la temporada.

Disneyland Resort en California

Aquí comenzó todo, inaugurado en 1955. Combina atracciones clásicas como Pirates of the Caribbean con novedades como Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout.

El complejo incluye:

Disneyland Park , el original, lleno de historia.

Disney California Adventure Park, súper moderno y emocionante.

Ambos están uno al lado del otro, lo que permite explorarlos el mismo día. La entrada cuesta entre $104 y $206 USD por día.

Tokyo Disneyland

Ubicado en Urayasu, cerca de Tokio, es uno de los destinos favoritos en Asia.

Atracciones destacadas:

Pooh’s Hunny Hunt : única en el mundo, con tecnología avanzada y una aventura inmersiva.

Fantasyland : con el Castillo de Cenicienta, Peter Pan's Flight e It's a Small World.

Tomorrowland : Space Mountain y Buzz Lightyear's Astro Blasters ofrecen emociones fuertes.

Adventureland : con Pirates of the Caribbean y Jungle Cruise.

: con Pirates of the Caribbean y Jungle Cruise. Toontown: ideal para chicos, con las casas de Mickey y Minnie y atracciones interactivas.

La entrada cuesta aproximadamente $72 USD por día.

Shanghai Disneyland

Ubicado en Pudong, es el parque Disney más grande de Asia y muy innovador.

Atracciones principales:

Castillo de Storybook , el más grande de todos los lugares Disney, con recorridos por historias de princesas.

TRON Lightcycle Power Run , una montaña rusa futurista.

, una montaña rusa futurista. Pirates of the Caribbean: Battle for the Sunken Treasure, una aventura interactiva con efectos especiales.

La entrada cuesta alrededor de $82 USD para adultos y $68 para niños, según la temporada.