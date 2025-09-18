¡Promoción especial! Walt Disney World Resort lanza Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques

La magia de Walt Disney World Resort está más cerca para los turistas de Latinoamérica. El destino anunció una promoción especial que permitirá descubrir lo mejor de sus cuatro parques temáticos con el nuevo Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques.

Esta oferta brinda a las familias y amigos la oportunidad de recorrer en un mismo viaje la fantasía del Magic Kingdom Park, la innovación de EPCOT, la aventura de Disney’s Animal Kingdom Theme Park y la emoción de Disney’s Hollywood Studios. Cada parque ofrece experiencias únicas, desde clásicos inolvidables hasta estrenos que mantienen vivo el espíritu de Disney.

Entre las novedades que estarán disponibles destacan el desfile nocturno Disney Starlight: Dream the Night Away en Magic Kingdom Park, dos nuevos espectáculos en Disney’s Hollywood Studios: Disney Villains: Unfairly Ever After y The Little Mermaid – A Musical Adventure, además de las atracciones que forman parte del ADN de cada parque.

La venta de este boleto está disponible desde el 10 de septiembre de 2025 al 15 de mayo de 2026, para viajes entre el 4 de enero y el 22 de mayo de 2026.

¿Cómo funciona la magia del Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques?

Incluye un (1) día de admisión a cada parque temático de Walt Disney World.

Uso flexible: los cuatro días deben disfrutarse en un período de siete días consecutivos a partir de la fecha de inicio seleccionada.

Para llegadas al 22 de mayo de 2026, el último día de uso será el 28 de mayo de 2026.

No existen fechas bloqueadas.

Disponible exclusivamente para residentes de Latinoamérica.

No se requiere hacer reservaciones para entrar a los parques.

Con este formato, los visitantes pueden vivir de la experiencia completa del resort en un solo trayecto, sin preocuparse por restricciones de acceso o días limitados.

Para más información o para reservar, los viajeros pueden contactar a su Disney Tour Operador Selecto o visitar el sitio oficial: disneyworld.disney.go.com/es