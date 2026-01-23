Mega Travel y Visit Dubái: Alianza estratégica

¡Así es! Mega Travel y Visit Dubái se alían estratégicamente para promocionar arduamente este enigmático destino en el mercado mexicano. Por ello, la operadora anunció el lanzamiento de su campaña anual en conjunto con el Department of Economy and Tourism of Dubai (DET), organismo que eligió a esta empresa como socio importante para reforzar su presencia y comercialización en nuestro país.

Esta colaboración busca posicionar a Dubái como una gran oportunidad para que las agencias de viajes lo den a conocer y vendan los atractivos de este emirato, y con ello, lograr incrementar el flujo de pasajeros mexicanos hacia el lugar y sus programas combinados en la región.

La campaña tendrá vigencia durante todo 2026, con una visión de continuidad hacia 2027, lo que confirma el compromiso de ambas partes por mantener una estrategia de largo plazo.

Dubái es una ciudad que muestra un espectacular contraste entre un pasado de desierto y un presente futurista, fusionando lujo extremo, arquitectura vanguardista (Burj Khalifa, islas artificiales) y un multiculturalismo vibrante con tradiciones árabes, siendo un imán para negocios, compras y turismo.

Mega Travel y Visit Dubái buscan que el viajero mexicano conozca este sitio desde una perspectiva más amplia, entendiendo que puede disfrutarse como un viaje completo y no solo como una escala.

Programas de Mega Travel

Como parte central de la alianza, Mega Travel puso a disposición de las agencias una selección de programas diseñados para distintos intereses y duraciones:

Dubai al Completo: 10 días

Joyas de Medio Oriente: 23 días – Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Israel y Egipto

Especial Egipto y Dubái : 15 días

Especial Turquía y Dubái: 16 días

Capacitación para agentes de viajes

Durante 2026 se implementará un plan de acciones que incluirá webinars, capacitaciones especializadas, roadshows y activaciones presenciales en distintos puntos del país. Estas actividades se desarrollarán en coordinación con AVIAREPS México, agencia de representación de Visit Dubái, con el objetivo de fortalecer el conocimiento del producto y facilitar su venta.

Además, las agencias de viajes contarán con acceso a itinerarios, materiales oficiales y herramientas de promoción a través de una landing page exclusiva, lo que permite disponer de información actualizada durante toda la campaña.

Con esta iniciativa, Mega Travel y Visit Dubái refuerzan su apuesta por un destino que continúa ganando relevancia entre los viajeros mexicanos y consolidan una plataforma de trabajo enfocada en inspiración, capacitación y resultados comerciales para 2026.

Todos los materiales e itinerarios están disponibles en la landing page exclusiva.