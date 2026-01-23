¡Entérate! El turismo musical transforma los viajes de los centennials

El turismo musical se consolida como un pilar estratégico del sector con una proyección de mercado de $9 mil millones de dólares para 2030. Impulsado por la generación Z, señaló The World Economic Forum (WEF).

Lo que antes era un nicho se ha transformado en uno de los motores más importantes de los viajes globales. El turismo musical no es sólo una tendencia cultural, sino que se ha convertido en una avasallante fuerza económica. En 2025, dos de cada tres pasajeros planearon travesías en torno a conciertos y un 66 % viajó internacionalmente para tener la oportunidad de ver a su artista en vivo, según cifras de trip.com. Se pronostica que el valor del mercado alcance $11 mil 320 millones de dólares para 2032, con un crecimiento anual del 18.56 %, según Data Bridge Market Research Inc.

La importancia de la rapidez

Airbnb señala que la generación Z está reconfigurando este tipo de travesías apostando por los trayectos rápidos con escapadas internacionales de uno o dos días; buscan maximizar sus días libres eligiendo ciudades vibrantes llenas de música y baile, en vez de pueblos costeros. Esto se ve incentivado por las grandes giras de artistas y eventos globales, que impulsan la economía de reservas de hotel, gastronomía y exploración.

WEF, informa que los millennials y la generación Z serán responsables del auge de este rubro para 2030. Dos tercios de los jóvenes entre 18 y 35 años, afirman que el EN VIVO es más gratificante que comprar un artículo del mismo valor. En los próximos 12 meses el 62 % planea gastar en este tipo de actividades, aumentando el turismo de eventos en vivo.

A la alza

Las cifras no mienten y demuestran que actualmente la música define los itinerarios entre la generación Z, de acuerdo con advertisingweek.com:

45 % destina presupuestos específicamente para vivencias musicales durante sus paseos.

39 % las quiere específicamente.

13 % está dispuesto a viajar más de 800 kilómetros para ver a su artista favorito.

Itinerarios dinámicos

Al tratarse de una generación joven, los centennials planean de la siguiente forma sus salidas:

72 % confía en la IA para las reservas.

Las redes sociales siguen siendo una fuente de inspiración para itinerarios rápidos y vibrantes.

Prefieren escapadas internacionales rápidas y dinámicas de uno a dos días.

Ponderan los destinos urbanos sobre las playas.

Gastan más en entradas, es decir, prefieren lugares más cerca del escenario, que las generaciones mayores.

Son adeptos a las experiencias híbridas, combinan fácilmente asistencia física con elementos virtuales para disfrutar más del evento. Aunque priorizan la presencia para gozar de la energía de la vida real.

Más factores de crecimiento

La expansión de este sector del turismo musical actualmente es una parte central del gasto en turismo orientado al estilo de vida en todo el mundo. Festivales de música como Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, Rock in Rio y Tomorrowland se suman a los conciertos en vivo, que generan una fuerte demanda de servicios de viajes, hospitalidad y entretenimiento.

Para esta joven generación, el mapa se redibuja cada vez más con las fechas de los festivales y la programación de giras, lo que convierte al turismo musical en un pilar fundamental, más que una moda.