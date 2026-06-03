Mega Travel “Despierta tus ventas”

Mega Travel llevó a cabo el roadshow “Despierta tus ventas” con Visit Orlando y Experience Kissimmee, dos destinos importantes de Florida con Adriana Muñozcano, general Manager de AVIAREPS y Eduardo Peraza, PR Account Manager de Kissimmee.

Maricruz Solís, jefe Comercial de la operadora, dio la bienvenida a los presentes y destacó la relevancia de estas capacitaciones, para poder perfilar mejor a los clientes y darles las mejores alternativas.

Adriana Saucedo, supervisora Norteamérica de Mega Travel, informó sobre el producto que tienen disponible, como:

Orlando Verano Mágico

Orlando Verano Épico

Orlando Navidad y Año Nuevo

Orlando, lo que no te puedes perder

Muñozcano comentó a los agentes de viajes que Orlando se mantiene como uno de los lugares más visitados de Estados Unidos y una opción con muchas posibilidades para familias, parejas, grupos de amigos y viajeros que buscan algo más que parques temáticos. De acuerdo con Visit Orlando, recibieron más de 76.7 millones de visitantes el año pasado, cifra que confirma su fuerza dentro del turismo internacional.

Para los mexicanos, llegar resulta cada vez más sencillo. Existen vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Orlando desde distintas ciudades de México, a través de aerolíneas nacionales e internacionales. La Terminal C ofrece una experiencia práctica y el aeropuerto cuenta con conexión al tren Brightline, que permite viajar hacia ciudades como West Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami.

¿Qué hacer en Orlando además de los parques?

Walt Disney World Resort sigue como uno de los principales atractivos, con cuatro parques temáticos y actividades acuáticas. También destacan Universal Orlando Resort, Epic Universe, Islands of Adventure, Universal Studios y Volcano Bay, y SeaWorld Orlando, Discovery Cove y Aquatica.

En International Drive se encuentran The Orlando Eye, el Museo de las Ilusiones, Madame Tussauds, Blue Man Group y Orlando StarFlyer. Esta zona concentra atracciones, restaurantes, para pasar varias horas.

Quienes buscan actividades al aire libre pueden visitar Gatorland, Wild Florida, hacer kayak o tomar un paseo en airboat. Para familias con niños pequeños, Legoland y Peppa Pig Theme Park son variantes pensadas para edades tempranas.

Compras, gastronomía y deportes

Orlando también destaca por sus centros comerciales y outlets, como Premium Outlets, Florida Mall y Mall at Millenia. La oferta gastronómica incluye más de 6 mil restaurantes y bares, con propuestas para distintos presupuestos, además de restaurantes reconocidos por la Guía Michelin.

En deportes, el Kia Center permite ver partidos de Orlando Magic, mientras que la ciudad también cuenta con equipos de fútbol profesional. Con más de 130 mil habitaciones en una larga lista de hoteles, permite armar viajes a la medida según presupuesto, distancia a los parques y tipo de experiencia.

Kissimmee y su oferta turística

Kissimmee se presenta como una alternativa para quienes viajan a Florida Central y buscan estar cerca de los parques temáticos, pero con opciones de hospedaje más amplias. Se ubica a unos 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, a 10 minutos de Walt Disney World Resort y entre 20 y 30 minutos de Universal Orlando Resort, según el tráfico.

El nombre Kissimmee proviene de una palabra nativa que significa “agua larga”, debido a su relación histórica con la zona de los Everglades. Hoy, combina atracciones, naturaleza, compras, entretenimiento y un catálogo de casas vacacionales.

¿Qué hacer?

Kissimmee permite visitar parques como Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort, y cuenta con propuestas propias como Old Town Kissimmee, un distrito con tiendas, restaurantes, bares y desfiles de autos clásicos.

Muy cerca se encuentra Fun Spot America, con juegos tipo feria, montañas rusas y atracciones para distintas edades. También destaca Wild Florida, donde se pueden hacer paseos en hidrodeslizador, visitar un zoológico de animales rescatados y recorrer un safari en auto.

Existen campos de golf, cenas show como Medieval Times y Pirates Dinner Adventure, así como alternativas culturales y de ocio en lugares cercanos.

Hospedaje en Kissimmee

Uno de los productos más importantes de Kissimmee son las casas vacacionales, ideales para familias grandes, grupos de amigos o viajes multigeneracionales. También hay hoteles y resorts de distintas categorías, desde propuestas económicas hasta alojamientos boutique.