Las Vegas: estas son las novedades para 2026

Las Vegas está listo como destino para un 2026 marcado por grandes eventos, nuevas atracciones y aniversarios clave que refuerzan su posición como uno de los lugares más dinámicos del mundo. Apuesta por ampliar su oferta con experiencias que combinan entretenimiento, hospitalidad y cultura.

Eventos y deportes que marcarán la agenda

En 2026, Las Vegas recupera eventos consolidados y suma nuevos espectáculos deportivos. El boxeo regresa a Fontainebleau Las Vegas en enero con una pelea por el título mundial ligero de la IBF. En febrero, el desierto se ilumina con el International Fireworks Championship en el Las Vegas Motor Speedway, mientras que el Allegiant Stadium recibe nuevamente partidos de rugby internacional.

La ciudad también albergará el MGM Slam de tenis, juegos de Spring Training de la MLB, el regreso de WrestleMania tras su edición histórica de 2025, la convención HallowScreamCon enfocada en el universo de Halloween y, hacia finales de año, el Gran Premio de Fórmula 1 en el Strip y el Wrangler National Finals Rodeo.

Entretenimiento de alto perfil

El calendario musical de Las Vegas mantiene su peso con residencias y conciertos en recintos clave. El Allegiant Stadium recibirá a figuras como Bruno Mars, Ed Sheeran y Foo Fighters. Caesars Palace presentará shows de Dolly Parton, Cyndi Lauper y Jennifer López. La Sphere continuará como uno de los escenarios más buscados con Backstreet Boys, Eagles, No Doubt y Carín León, mientras que otros teatros del Strip ofrecerám comedia, música y espectáculos de danza.

Hoteles, renovaciones y aniversarios

Varios resorts anunciaron renovaciones importantes. Caesars Palace avanza con su proyecto de modernización hasta 2027. Flamingo Las Vegas celebrará su 80 aniversario con nuevas áreas y rediseños. Rio Hotel & Casino concluye la renovación de suites y su casino, y The Venetian Resort entra en la fase final de su reimaginación de $1 mil 500 millones de dólares.

Además, 2026 marca aniversarios relevantes como los 120 años del Golden Gate Hotel & Casino y los 60 años de Caesars Palace. El Centro de Convenciones de Las Vegas también concluirá una remodelación de $600 millones de dólares.

Nuevas atracciones y experiencias

Las Vegas suma propuestas inmersivas como el Museum of Ice Cream en AREA15, canchas de pickleball en azoteas y el regreso de Grand Prix Plaza, la mayor atracción de Fórmula 1 en Norteamérica. También debutarán conceptos como el Malibu Barbie Café y experiencias móviles de té de alta gama sobre el Strip.

Gastronomía en expansión

La escena culinaria crece con la llegada de restaurantes liderados por chefs reconocidos. Destacan Cantina Contramar en Fontainebleau, Maroon en Sahara Las Vegas y la apertura de Zero Bond en Wynn Las Vegas. A esto se suman nuevos bares, conceptos temáticos y la llegada de restaurantes con estrellas Michelin.

Con esta combinación de eventos, renovaciones y nuevas propuestas, Las Vegas refuerza en 2026 su capacidad para ofrecer experiencias completas tanto para visitantes frecuentes como para nuevos viajeros.