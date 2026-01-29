Los mejores lugares para nadar de noche en Dubái

Dubái ofrece opciones únicas para nadar de noche, una experiencia que combina clima templado, vistas urbanas y espacios diseñados para disfrutar el agua después del atardecer. Desde piscinas en altura hasta playas públicas iluminadas, la ciudad adaptó su infraestructura para que locales y visitantes puedan relajarse bajo las estrellas con seguridad y comodidad.

Uno de los espacios más conocidos es Cloud 22, ubicado en Atlantis The Royal. Esta alberca infinita, situada a gran altura, abre sesiones nocturnas de jueves a sábado. El acceso permite nadar, descansar en camas flotantes o cabañas privadas y observar Palm Jumeirah iluminada. El horario nocturno se extiende hasta las 23:00 horas, con música en vivo y servicio de alimentos y bebidas, lo que la convierte en una opción pensada para una noche tranquila sin salir del agua.

Otra alternativa destacada es AURA SKYPOOL, reconocida por ser la piscina infinita de 360º más alta del mundo. Localizada a 200 metros de altura, esta experiencia nocturna se ofrece entre las 20:00 y las 23:00 horas.

Desde el agua se aprecian puntos clave como Jumeirah, Burj Al Arab, Ain Dubai y el Golfo Pérsico. La vivencia incluye opciones gastronómicas junto al agua y está orientada a quienes buscan vistas abiertas de la ciudad después de la tarde.

Para quienes prefieren opciones gratuitas, Kite Beach y la Playa Pública de Jumeirah cuentan con áreas habilitadas. Estas zonas permanecen iluminadas y cuentan con vigilancia constante por parte de socorristas. El acceso está disponible desde el atardecer hasta el amanecer, lo que permite gozar la costa con menos afluencia y una vista distinta del litoral de Dubái.

Dubái de noche, es posible

En el ámbito de clubes de playa, COVEBEACH ofrece acceso nocturno a su sitio con vistas directas a Ain Dubai. El espacio funciona varios días a la semana y combina música suave con servicio gastronómico, lo que lo convierte en una opción equilibrada entre descanso y ambiente social.

Para una experiencia con mayor energía, Playa Pacha en FIVE LUXE traslada el concepto nocturno de Ibiza a Dubái. De viernes a domingo, su lugar se convierte en el centro de una propuesta con DJ residente, iluminación especial y áreas VIP, pensada para quienes buscan nadar y convivir en un entorno festivo.

Finalmente, Nobu by the Beach, también en Atlantis The Royal, propone sesiones nocturnas que combinan alberca tipo laguna, música y cocina japonesa. El acceso incluye áreas junto al agua y vistas al espectáculo de la fuente Skyblaze, lo que permite cerrar la noche entre gastronomía y agua.

Nadar de noche en Dubái dejó de ser una excepción y hoy forma parte de la oferta habitual de la ciudad, con alternativas para distintos estilos y presupuestos.