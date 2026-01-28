Alicia en el País de las Maravillas llega a CDMX con una experiencia inmersiva de luz y videomapping

¿Eres fan de Alicia en el País de las Maravillas? ¡Prepárate! En la Ciudad de México tienes la oportunidad de adentrarte en su mundo a través de una propuesta inmersiva repleta de luz, fantasía, arte y naturaleza, pensada para maravillar a chicos y grandes como si estuvieran dentro de un auténtico cuento de hadas.

Durante la visita, los asistentes realizarán un trayecto cautivador por la obra del escritor Lewis Carroll, donde la imaginación se materializa gracias a iluminación de vanguardia y técnicas de videomapping. Esta propuesta sensorial combina elementos naturales, creatividad artística y tecnología para dar vida a escenarios oníricos llenos de efectos visuales sorprendentes.

Asimismo, los más pequeños podrán convivir con personajes icónicos como el Sombrerero Loco, el Gato de Cheshire, la Oruga y la Reina de Corazones, además de explorar espacios interactivos como el jardín de flores vivientes y otros paisajes extraordinarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alicia Luces y Maravillas (@alicialucesymaravillas)

¿Cómo se vive la experiencia de Alicia en el País de las Maravillas?

Los visitantes tendrán la posibilidad de sumergirse en un entorno de ensueño donde cada espacio guarda una sorpresa. Entre luces, proyecciones y atmósferas mágicas, el relato de Alicia se despliega para que los más curiosos descubran sus secretos y se encuentren cara a cara con sus figuras más representativas.

El recorrido estará acompañado por una banda sonora original inspirada en la película, además de múltiples zonas diseñadas para tomar fotografías y conservar recuerdos inolvidables.

Este montaje invita a dejarse llevar por la imaginación y a redescubrir este clásico atemporal desde una mirada completamente renovada.

¿Cuándo y dónde puedes disfrutarla?

La propuesta, desarrollada por los mismos creadores de El laberinto de Tim Burton, tendrá lugar en el Parque Lira, ubicado en Avenida Parque Lira 136, San Miguel Chapultepec, Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El acceso al recorrido será por la entrada del Ayuntamiento Miguel Hidalgo.

La instalación abrirá sus puertas a partir del miércoles 25 de febrero. Las visitas estarán disponibles de miércoles a domingo durante los meses de febrero y marzo, con horarios de 19:00 a 22:00 horas. Los ingresos se realizarán de forma escalonada en distintos bloques para facilitar el flujo de asistentes.

Los precios de entrada son los siguientes:

Adultos (15 años en adelante): desde $380 pesos

Niños (3 a 14 años): $300 pesos

Familias (mínimo 4 boletos, con al menos un niño): $320 pesos por persona

Adultos mayores (65+), estudiantes y personas con discapacidad: $320 pesos

Acompañante de persona con discapacidad: sin costo

Menores de 2 años: acceso gratuito

Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma Fever, donde también se puede consultar información detallada sobre horarios y tipos de acceso.