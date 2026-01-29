Avatar: The Experience llega a Madrid con un viaje inmersivo al mundo de Pandora

Avatar: The Experience aterrizó por primera vez en Europa y eligió Madrid como sede para una temporada limitada. La exposición se presenta en Espacio Delicias y propone un recorrido inmersivo inspirado en el universo cinematográfico creado por James Cameron, permitiendo a visitantes de todas las edades adentrarse en la luna de Pandora a través de tecnología interactiva y narrativa envolvente.

Se desarrolla en nueve zonas inmersivas que recrean algunos de los escenarios más representativos de la historia. El recorrido inicia en el Centro de Bienvenida de la Fundación de Investigación Pandora, donde se introduce al visitante en el contexto científico y natural del planeta. A partir de ahí, el viaje avanza hacia espacios donde la flora, la fauna y la bioluminiscencia forman parte central del ambiente, con instalaciones que reaccionan a la luz y al movimiento.

Uno de los puntos más destacados de Avatar: The Experience es el Pabellón de Biotecnología RDA. En este espacio, la ciencia y la ficción se cruzan para mostrar cómo sería el proceso de “avatarización”, una experiencia visual que permite verse con rasgos Na’vi. Más adelante, el Bosque de Pandora se presenta como un entorno oscuro donde las plantas y criaturas brillan, recreando uno de los elementos más reconocibles de la saga.

Avatar: The Experience, oferta en Madrid, España

El recorrido también incluye un encuentro con un banshee a tamaño real, así como una zona inspirada en las Montañas Hallelujah, que simula la sensación de sobrevolar este paisaje icónico. El Árbol de los Espíritus cierra el viaje con un mensaje claro sobre la conexión entre los seres vivos y la naturaleza, uno de los ejes narrativos de la obra original.

Además de lo principal, los visitantes pueden acceder a una tienda con merchandising oficial, que incluye objetos de colección y recuerdos temáticos. La exposición tiene una duración aproximada de 50 minutos y está pensada para un público familiar, con acceso gratuito para niños menores de tres años.

Avatar: The Experience se ubica en Espacio Delicias, en el centro de Madrid, con fácil acceso desde Metro Delicias. El recinto es accesible para personas con movilidad reducida y cuenta con facilidades para acompañantes de personas con discapacidad. Las entradas parten desde €14.50 euros, con promociones temporales que permiten descuentos en el acceso.

Esta propuesta se suma a la oferta cultural y de entretenimiento de Madrid, ofreciendo una alternativa distinta para quienes buscan experiencias inmersivas ligadas al cine, la tecnología y la exploración sensorial.