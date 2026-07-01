Los 10 destinos más costosos para solteros en verano

Viajar sin pareja durante las vacaciones de verano ofrece una libertad inigualable, pero también duplica los gastos operativos del trayecto al no compartir habitaciones ni cuentas de entretenimiento.

Esta temporada suele ser una época de autodescubrimiento y las experiencias son eficientes herramientas para lograrlo. Un estudio de dating.com descubrió que el 43 % de los solteros prioriza actividades de autocuidado como citas a solas, ejercicio y experiencias sociales durante los meses cálidos. No obstante, el 41 % admite que la falta de recursos económicos limita sus probabilidades de realizar conexiones a través de viajes, asistir a eventos sociales o probar una afición.

Ranking por las alturas

La investigación evaluó el costo de la hotelería y las actividades de temporada para determinar las 10 ciudades más costosas de este verano para las personas solas; cabe destacar que la mayoría se encuentran en las listas de los más populares en el mundo:

1. Miami con puntuación de 75:

Lidera el ranking mundial debido a sus altísimos costos de entretenimiento. Los clubes de playa y locales nocturnos promedian $200 dólares por noche, mientras que las tarifas hoteleras alcanzan los $280 dólares por noche y una cita individual cuesta $110 dólares.

2. Nueva York con puntuación de 74:

La Gran Manzana registra tarifas hoteleras de $380 dólares por noche durante la temporada de verano. Además, una cena o cita para una sola noche promedia $115 dólares, consolidándose como uno de los gastos sociales más caros del reporte.

3. Mykonos con puntuación de 72:

Es el punto más caro de Europa para quienes viajan solos. El acceso a clubes de playa y la intensa vida nocturna alcanzan los $280 dólares por noche, lo que se suma a unas tarifas hoteleras de $300 dólares por noche.

4. Las Vegas con puntuación de 70:

El entretenimiento aquí es el más costoso del top 10, con entradas a festivales y conciertos que promedian los $250 dólares. La vida nocturna cuesta $180 dólares por noche, aunque los hoteles son más accesibles a $145 dólares por noche.

5. Boston con puntuación de 67:

Destaca por tener el hospedaje de verano más caro de las ciudades norteamericanas del ranking, con un promedio de $390 dólares por noche. Una cita romántica en solitario cuesta $108 dólares.

6. Maldivas con puntuación de 64:

Visitar este paraíso en solitario implica las tarifas de hotel más altas del estudio, alcanzando los $480 dólares por noche. Una cita romántica individual en este entorno exclusivo cuesta $124 dólares.

7. San Francisco con puntuación de 62:

Las tarifas de hotel en esta ciudad de la costa oeste rondan los $245 dólares por noche, mientras que una cita romántica típica o actividad social promedia los $100 dólares.

8. Los Ángeles con puntuación de 61:

El ambiente social exclusivo de la ciudad se refleja en el precio de sus cócteles en terrazas, que cuestan aproximadamente $22 dólares cada uno, sumado a $100 dólares por una cita romántica y hoteles de precio premium.

9. Londres con puntuación de 61:

La capital británica castiga el presupuesto individual con tarifas hoteleras que rondan los $295 dólares por noche y un costo de aproximadamente $108 dólares por cada cita en solitario.

10. Santorini con puntuación de 61:

Al igual que Mykonos, la popularidad de la isla eleva los gastos sociales, exigiendo 160 dólares por noche en clubes de playa y vida nocturna, además de hoteles con un precio medio de $310 dólares por noche.

Es importante aclarar que viajar solo no es únicamente una travesía para buscar pareja, representa la oportunidad de reunirse con amigos, explorar lugares y hasta descubrir nuevos hobbies que brindan felicidad. Obvio que, si el amor sale al paso, es bienvenido.