5 nuevos escenarios otoñales en USA

El colorido del otoño ha colocado a nuevos destinos en el candelero, de acuerdo con un estudio realizado por Priceline, descubre los cinco que se han transformado en los favoritos de los trotamundos.

La demanda actual se orienta hacia corredores naturales extensos, rutas escénicas de gran escala y experiencias que garanticen movilidad sin los embotellamientos característicos de los pequeños pueblos de Nueva Inglaterra.

Esta reconfiguración del mercado representa una excelente oportunidad para vivir la magia del otoño desde otra perspectiva. Conoce los más deseados:

1- El dominio protegido de las Adirondacks

Este destino en Nueva York se ha apoderado del primer lugar:

Atractivo principal: Más de seis millones de acres de reserva pública que garantizan espacio y un caleidoscopio de tonos otoñales.

Experiencias recomendadas: Ciclismo en el Adirondack Rail Trail, excursiones en rail bike con Revolution Rail Co., vuelos en globo aerostático sobre el lago George y ascensos en el teleférico Whiteface.

Eventos de temporada: Inlet Fall Festival, del 19 y 20 de septiembre; Speculator Bear and Wine Festival el 19 de septiembre y regata de canoas en Long Lake el 26 de septiembre.



2- El espectáculo acuático del río Columbia

Este cautivador escenario de Washington se ubica en el segundo peldaño:

Atractivo principal: Paisajes del Pacífico Noroeste con cascadas y cañones vestidos de color otoñal.

Experiencias recomendadas: Parada en la cascada Multnomah Falls de 189 metros de altura, vistas panorámicas desde Vista House en Crown Point que ofrece amplias vistas desde el gran cañón y catas de sidra en los huertos de Hood River.

Recomendación logística: Reservar excursiones organizadas en autobús desde Portland para resolver el traslado y estacionamiento.



3- El resplandor alpino en Aspen

Le pertenece la tercera posición; antes de la apertura de las pistas de esquí, cautiva al transformar en dorados escenarios las laderas de las montañas rocosas:

Atractivo principal: Bosque de más de dos millones de álamos temblones teñidos de amarillo a dorado intenso.

Experiencias recomendadas: Rutas en vehículos 4×4 por zonas mineras históricas, recorrido por Independence Pass y sesión fotográfica en Maroon Bells que se refleja sobre el lago.

Recomendación logística: Reservar con antelación los pases de acceso con horario asignado para Maroon Bells.



4- El encanto histórico del condado de Bucks

Un refugio bucólico de Pensilvania situado a menos de dos horas de Filadelfia y Nueva York se ubica en cuarto lugar: Atractivo principal: Entorno rural que combina pueblitos pintorescos y sus emblemáticos puentes cubiertos rodeados de huertos. Experiencias recomendadas: Recorrer en auto las colinas ondulantes para admirar el follaje y disfrutar de los productos agrícolas que ofrecen en la región. Compras en Peddler ‘s Village y catas de vino en Crossing Vineyards and Winery. Eventos de temporada: Festival de Espantapájaros el 19 y 20 de septiembre, D&L Wine Fest el 3 de octubre, OctoberFeast el 10 y 11 de octubre y Festival de la Manzana el 7 y 8 de noviembre.



5- La ruta clásica de Bretton Woods

Completando el ranking en quinto lugar este destino de New Hampshire, no sale de las listas por su densa zona de arces y abedules: