Civitatis te ofrece: 5 viajes ida y vuelta desde la CDMX

No siempre hace falta organizar unas vacaciones de varios días para cambiar de escenario. Desde la Ciudad de México existen rutas que permiten salir por la mañana, conocer otro destino y regresar a casa esa misma noche, sin reservar hotel ni preocuparse por conducir.

Para las últimas semanas del verano, Civitatis seleccionó cinco excursiones de ida y vuelta desde la CDMX que incluyen transporte. Las opciones abarcan aguas termales, zonas arqueológicas, Pueblos Mágicos, ciudades históricas y espacios naturales de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Guerrero.

Juan Rossello, Country Manager de Civitatis México, explicó que la plataforma cuenta con más de 30 excursiones desde la capital disponibles durante todo el año. Estas son cinco propuestas para una escapada de un día.

1. Grutas de Tolantongo: aguas termales en Hidalgo

Las Grutas de Tolantongo son una alternativa para quienes quieren pasar el día entre agua, montañas y formaciones naturales.

El destino se encuentra dentro de un cañón de aproximadamente 500 metros de altura y cuenta con pozas de aguas termales, cuevas, cascadas y vegetación semidesértica.

La excursión de Civitatis permite recorrer un túnel dentro de la roca, entrar a una cueva y pasar tiempo en las pozas. También existe la posibilidad de cruzar un puente colgante desde donde se observa parte del cañón.

2. Teotihuacán con temazcal

Teotihuacán es una de las excursiones más conocidas cerca de la CDMX, pero esta ruta agrega actividades después de la visita a la zona arqueológica.

El recorrido incluye sitios como la Pirámide de la Luna, la Calzada de los Muertos y la Pirámide del Sol.

Después, la experiencia continúa en San Martín de las Pirámides con una ida a una cueva, un taller de obsidiana y una muestra de gastronomía local. El día concluye con un temazcal tradicional.

3. Huasca, Prismas Basálticos y Real del Monte

Esta salida reúne tres puntos de Hidalgo dentro de una misma jornada.

La primera parada es Huasca de Ocampo, reconocido como el primer Pueblo Mágico de México. La ruta continúa por el Cañón de Metztitlán, la Peña del Aire y los Prismas Basálticos, formaciones de roca que alcanzan hasta 30 metros de altura.

El recorrido termina en Real del Monte, localidad vinculada con la historia minera de la región. Aquí también se puede probar uno de los alimentos asociados con Hidalgo: el paste.

4. Val’Quirico y Puebla en un solo día

Otra propuesta de Civitatis conecta Tlaxcala con Puebla.

Val’Quirico cuenta con calles adoquinadas, fachadas de piedra, plazas, restaurantes y cafeterías dentro de un conjunto inspirado en la arquitectura de la Toscana.

Después, el recorrido continúa hacia Puebla. Su Centro Histórico, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, permite conocer sitios como la Catedral y la Capilla del Rosario, además de reservar tiempo para probar parte de la gastronomía local.

5. Grutas de Cacahuamilpa y Taxco

Esta excursión combina naturaleza e historia en Guerrero.

La primera parte transcurre dentro de las Grutas de Cacahuamilpa, donde los visitantes recorren cavidades, pasadizos y formaciones creadas por la erosión.

Después, la ruta continúa hacia Taxco, uno de los Pueblos Mágicos más concurridos del estado. El recorrido incluye caminar por sus calles, ir el templo de Santa Prisca y a establecimientos dedicados a la plata y las artesanías.

Las cinco excursiones muestran que el final del verano no significa dejar de viajar. Civitatis mantiene opciones desde la Ciudad de México durante todo el año.