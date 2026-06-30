10 bellezas naturales más infravaloradas

Poco a poco hemos notado cómo el sector turístico se enfrenta a cambios radicales, entre ellos destacan las inmersiones en la naturaleza, impulsadas por un deseo colectivo de desconectarse y al mismo tiempo escapar de las olas extremas de calor urbano.

Diversificación de intereses

No nos referimos únicamente a escapes para acampar, el objetivo es sumirse en los maravillosos paisajes naturales a través de diferentes actividades para gozar unas vacaciones activas. Al mismo tiempo, la meta es lograr el bienestar mental. De acuerdo, con los índices de Radical Storage, el 49 % de los viajeros reporta una mejora inmediata en su estado de ánimo al interactuar con infraestructuras interesantes y ecológicas que se integran armoniosamente en la naturaleza.

Mientras que los parques nacionales en todo el mundo registran cifras récord de visitantes este verano, pues los trotamundos apuestan por rutas de senderismo o caminos para encontrar picos impresionantes o escenarios maravillosos en acantilados.

Escenarios que roban el aliento

Si quieres planear una travesía llena de naturaleza, elige entre los 10 destinos naturales más infravalorados del mundo, según un estudio de la marca islandesa de ropa y accesorios para actividades al aire libre Icewear, que analizó aproximadamente 54 mil reseñas de Google de 75 lugares de interés en todo el mundo. Basado en palabras positivas en las búsquedas, como relajante, increíble, hermoso, para determinar una lista con las 30 mejores.

Aquí en INVERTOUR te mostramos los 10 primeros, en el listado, para que elijas cuál será tu próximo ícono natural a visitar:

1- El surrealista bosque lluvioso de Hoh, Washington:

Adéntrate en el Parque Nacional Olympic y, al llegar a la zona, te sentirás en un cuento de hadas, con su densa vegetación, árboles enormes cubiertos de musgo verde neón y helechos hasta donde alcanza la vista. Tiene maravillosos escenarios como el sendero de los musgos y el sendero natural de abeto, aptos para visitantes de todas las edades. Si te animas, camina aún más para llegar al río Hoh con aguas del deshielo.

2- El excepcional lago del Cráter, Oregón:

Es el más hondo del país con 589 m de profundidad. Famoso por su color azul profundo y de una pureza excepcional, resultado de la ausencia de afluentes. Recorre su ruta panorámica, Rim Drive, en auto a través de una carretera de 53 km que rodea el borde del cráter, ofreciendo decenas de impresionantes miradores con diferentes perspectivas del lago y la isla Wizard.

3- El espectacular Centro de Visitantes del Glaciar Mendenhall, Alaska:

Desde que llegas, te cautiva con la vista panorámica del glaciar Mendenhall, de 21 km de largo, un río de hielo que fluye desde el campo de hielo de Juneau. Sirve como punto de entrada a una red de rutas, incluyendo el popular sendero de las Cataratas Nugget, que desemboca en una cascada.

4- La encantadora Cueva de Fingal, Escocia:

Una maravilla geológica única con impresionantes columnas hexagonales de basalto de 22 m de alto y 82 m de profundidad, es parte de la Reserva Natural Nacional de Staffa. En el interior disfruta de la increíble acústica. Si la visitas en verano, tendrás la oportunidad de ver a los frailecillos.

5- El Gran Manantial Prismático, Wyoming:

El tercer manantial termal más grande del mundo con vívidos colores similares a los del arcoíris. Debes saber que es uno de los lugares más fotografiados e icónicos del Parque Nacional de Yellowstone, porque el contraste de tonalidades con el vapor crea una escena fascinante. Sube a su mirador para gozar de una vista panorámica.

6- El impresionante lago Moraine, Canadá:

De acuerdo con el estudio de Icewear tiene el mayor porcentaje de reseñas que usan la palabra “impresionante”. Su mágica tonalidad de azul intenso es cortesía de la refracción de la luz en polvo de roca de la erosión de montañas por los glaciares cercanos. Sus rutas Rockpile Trail y Larch Valley Trail, son consideradas esenciales en una travesía por las montañas Rocosas canadienses.

7- El magnífico Milford Sound, Piopiotahi, Nueva Zelanda:

Es el fiordo más famoso de ese país, con acantilados escarpados, picos imponentes y cascadas que caen al mar. Además, alberga una exuberante selva templada que se aferra a los impresionantes acantilados. La mejor forma de disfrutarlo es llegar en barco y practicar kayak para ver focas, delfines mulares e incluso pingüinos.

8- El surrealista desierto de los Pinnacles, Australia:

Repleto de miles de antiguos e impresionantes pilares de piedra caliza, creados hace 25 mil y 30 mil años, son una fascinante formación geológica. Trata de recorrer su circuito al amanecer o al atardecer para gozar de la luz dorada.

9- Las poderosas cataratas Kaieteur, Guyana:

Se encuentran en el corazón de la selva amazónica, ofreciendo una vivencia de naturaleza virgen y remota con una vertiginosa caída a 226 metros, su inmensa anchura provee una enorme bruma visible a kilómetros de distancia. Aprecia su inmensidad a bordo de una avioneta, la experiencia es fascinante.

10- Los enigmáticos Doce Apóstoles, Australia:

A pesar de su nombre sólo permanecen siete formaciones de piedra caliza que se elevan 45 metros sobre el océano Antártico. Brillan en tonos naranjas, rojos y dorados durante el crepúsculo, creando fotografías inolvidables. Un paseo panorámico en helicóptero logrará que tu aventura sea inolvidable.