India, líder en turismo espiritual

Conoce las razones que posicionan a este territorio asiático al frente de la tendencia de travesías espirituales y los cuatro rincones ancestrales que están cautivando a las nuevas generaciones.

Ya sea que planees un viaje que eleve tu fe o quieras pasar unos días que inviten al auto descubrimiento, India puede ser la opción perfecta. Lidera el aumento global en travesías espirituales con un +19 %, según el informe de perspectivas de viajes de Agoda 2026. Incluso supera a otros destinos de turismo espiritual como Indonesia, Tailandia y Japón; de hecho, se proyecta que genere $223 mil 055 mil millones de dólares a finales de este año, según cifras de Custom Market Insights.

Las nuevas generaciones la adoptan

Los viajes espirituales en la India han evolucionado más allá de las peregrinaciones tradicionales. Ahora están estrechamente entrelazados con el bienestar mental, el yoga, la atención plena y la desintoxicación digital, atrayendo a un público global mucho más joven. Aproximadamente el 80 % de los visitantes espirituales pertenecen a la generación Z y los millennials, destacó IMARC Group.

Guía de destinos espirituales

Para disfrutar de poderosas experiencias espirituales en INVERTOUR, hemos creado una guía con cuatro lugares con iconografía, salpicados de peculiaridades ancestrales que te fascinará por sus relatos, te invitarán a la contemplación, te ayudarán a meditar o simplemente te llevarán a explorarlos:

1- Templos sorprendentes

Lepakshi alberga el templo de Veerabhadra Swami, una obra maestra de la arquitectura vijayanagara del siglo XVI. Es un lugar donde las historias del Ramayana están grabadas en piedra. Alberga el Nandi monolítico, una escultura del toro guardián de Shiva, el más grande de la India, tallada en una sola pieza de granito y con una altura de 4.5 metros. Para purificar tus pecados, visita el templo Papanaseswara. Realiza una excursión de un día a las cuevas de Gandikota o Belum.

2- Misterios en piedra

Unakoti, significa “una menos que diez millones”, es un sitio de peregrinación al aire libre en Tripura. Dirígete al Unakotiswara Kay Bhairava, la enorme cabeza de Shiva tallada en la roca de nueve metros de altura que incluye un tocado bordado de tres metros. La leyenda de la maldición del Señor Shiva cuenta que, enfurecido con su séquito de dioses y diosas, que no despertaron al amanecer, los maldijo y los convirtió en piedra; por ello, encontrarás esculturas gigantes de Ganesh, Vishnu, Hanuman y Narasimha.

3- Santuarios sagrados

Bhorgiri, es la sede de Bhimashankar, uno de los 12 santuarios Jyotirlinga más sagrados dedicados al Señor Shiva en la India. Situado en lo alto de las montañas Sahyadri, es un lugar de inmenso poder espiritual y belleza natural. Se dice que es el lugar donde el Señor Shiva apareció para vencer al demonio Tripurasura. El templo principal se encuentra en el nacimiento del río Bhima, considerado sagrado; por ello, un baño en el estanque Mokshakund Tirtha, detrás del templo, se considera un acto de purificación antes de la adoración al señor Shiva.

4- Acústica excepcional

En las ruinas de Hampi encontrarás el complejo del templo Vijaya Vitthala, en la cuenca del río Tungabhadra, que no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un prodigio acústico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es famoso por sus 56 “columnas musicales labradas” que emiten diferentes notas musicales al ser golpeadas, un fenómeno que ha desconcertado a los eruditos durante siglos. En el patio del templo se encuentra el magnífico Carro de Piedra, un santuario construido con la forma de un carro ceremonial con gigantescas ruedas de piedra.