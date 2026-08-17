El escenario de las reservas de los centennials

Las reservas hoteleras de la generación Z se rigen por la reputación digital y la funcionalidad práctica, desplazando por completo el peso tradicional de las grandes marcas hoteleras.

Lejos de inclinarse por las cadenas internacionales, los viajeros jóvenes priorizan la reputación construida a través de la experiencia real y transparente de otros huéspedes.

Según los resultados del estudio Emerging Consumer Index, elaborado por la firma Rival Technologies en julio de 2026 sobre una muestra conversacional de 878 jóvenes de Estados Unidos y Canadá, la validación gracias a las opiniones en línea ha destronado al prestigio corporativo como el principal filtro de conversión en la venta de alojamiento.

Prioridades

El estudio cuantitativo y cualitativo revela que este segmento busca funcionalidad, transparencia y sentido humano por encima del estatus. A continuación, el desglose de los factores estratégicos que determinan su elección de hospedaje:

El valor de las experiencias : El 84 % de estos viajeros afirma que el viaje más significativo es aquel que transforma su forma de pensar, y el 79 % valora las experiencias auténticas sobre la búsqueda de la foto perfecta.

: El 84 % de estos viajeros afirma que el viaje más significativo es aquel que transforma su forma de pensar, y el 79 % valora las experiencias auténticas sobre la búsqueda de la foto perfecta. Dominio de las reseñas : El 61 % de los usuarios de la generación Z prioriza la opinión de otros clientes sobre la reputación corporativa, la cual apenas influye en el 14 % de las reservas.

: El 61 % de los usuarios de la generación Z prioriza la opinión de otros clientes sobre la reputación corporativa, la cual apenas influye en el 14 % de las reservas. Comodidades fundamentales : El desayuno gratuito para el 56 % y el wifi sin costo para el 50 % son requisitos básicos que cierran la reserva al mismo nivel que las recompensas por fidelidad, situadas en un 48 %. Cabe destacar que sólo el 12 % rige sus decisiones basadas en las redes sociales.

: El desayuno gratuito para el 56 % y el wifi sin costo para el 50 % son requisitos básicos que cierran la reserva al mismo nivel que las recompensas por fidelidad, situadas en un 48 %. Cabe destacar que sólo el 12 % rige sus decisiones basadas en las redes sociales. Apertura a alternativas : Sólo el 43 % de los jóvenes elige un hotel de forma predeterminada; el 27 % condiciona su decisión al tipo de viaje y un 21 % prefiere plataformas como Airbnb, mostrando apertura hacia opciones flexibles.

: Sólo el 43 % de los jóvenes elige un hotel de forma predeterminada; el 27 % condiciona su decisión al tipo de viaje y un 21 % prefiere plataformas como Airbnb, mostrando apertura hacia opciones flexibles. Fidelización progresiva : La atracción por los programas de recompensas escala del 13 % al 24 % a medida que el cliente joven madura hacia los 29 años, momento en que demandan mayor flexibilidad en sus estancias.

: La atracción por los programas de recompensas escala del 13 % al 24 % a medida que el cliente joven madura hacia los 29 años, momento en que demandan mayor flexibilidad en sus estancias. Maximización: Los testimonios cualitativos del estudio destacan que buscan una planificación sin estrés, ubicaciones privilegiadas y optimización del presupuesto, utilizando metodologías de investigación continua para validar su elección.

Queda claro que para los más jóvenes hay otras prioridades que el nombre de marca.