Las tres mejores islas en Asia

Un estudio realizado entre operadores turísticos, tras culminar el primer trimestre del año, reveló que los trotamundos siguen priorizando las experiencias, la conexión cultural y la exploración en travesías que brinden bienestar.

La residencia de la región

Asia se encuentra entre las regiones más populares para este tipo de odiseas, a pesar del incremento en las tarifas, muestra resiliencia. pues las reservas en hoteles se catapultan para estancias más prolongadas. Aunque se aprecia un desplazamiento de la demanda hacia finales de la temporada veraniega, específicamente en septiembre, cuando se observa un crecimiento del 17.4 % en reservas, de acuerdo con informes de SiteMinder.

Apuestas salpicadas de bellezasPara elegir destinos fuera de serie en Asia, selecciona entre las tres mejores islas que dominan los premios Luxury Awards de Travel + Leisure 2026, una clasificación que se basa en votos de los lectores y que destaca por sus experiencias de lujo, belleza natural y atractivos en general:

1- Koh Samui, en Tailandia, se ubica en la primera posición por sus encantos naturales. Su participación estelar en la tercera temporada de The White Lotus impulsó su visibilidad, y ha logrado que sea sinónimo de resorts elegantes, gastronomía sofisticada y lujo refinado junto al mar. Atrae a viajeros que buscan una auténtica renovación y sanación. Los expertos señalan que de junio a agosto es una excelente alternativa, por el clima.

Qué visitar:

La playa de Chaweng, vibrante y extensa, perfecta para nadar, tomar el sol y disfrutar de su animada vida nocturna. Para una escapada más tranquila, dirígete a la playa de Lamai o a la apacible Lipa Noi que invita a navegar.

El Parque Nacional Marino de Ang Thong, un impresionante archipiélago de 42 islas, apuesta por una excursión de un día para navegar en kayak por lagunas escondidas, practicar snorkel en aguas cristalinas y hacer senderismo.

Bophut, una encantadora villa con casas tradicionales de madera, elegantes boutiques y un fantástico mercado callejero los viernes por la noche con deliciosa comida y música en vivo.

2- Phu Quoc, en Vietnam, debe su rápido ascenso, al segundo lugar, a sus impresionantes playas, su creciente infraestructura de lujo, sus ecoaventuras y su excelente relación calidad-precio. Ofrece naturaleza tropical, parques temáticos y una combinación de relajación. También fue votada como la tercera isla más bella del mundo por los lectores de Condé Nast Traveler y se apoderó del puesto 2 de los premios Reader ‘s Choice Awards 2026 de DestinAsian.

Qué visitar:

Su teleférico, que es impresionante por su largo recorrido de 7.9 km, que conecta An Thoi con la isla de Hon Thom y permite apreciar vistas de la bahía color esmeralda.

La playa Kem, famosa por su forma de media luna. Si prefieres algo para visitar con la familia, la apuesta es la playa Sao, elegida por Lonely Planet como una de las más seguras, por sus aguas tranquilas.

Vinpearl Safari, es el mejor zoológico de concepto abierto del sudeste asiático, que tiene un tranvía que permite ver jirafas, cebras y tigres blancos.

3- Bali, es el destino predilecto de Indonesia gracias a que alberga terrazas de arroz, playas, volcanes y templos espirituales. Se llevó el tercer lugar, a pesar de los desafíos del turismo masivo, es un lugar emblemático por sus experiencias inmersivas.

Qué visitar: