Europamundo Vacaciones amplía su oferta en Chequia con tres circuitos

Chequia busca mostrar una cara distinta a la de Praga. Con esa idea, Europamundo Vacaciones incorporó tres nuevos circuitos dentro de su programación 2026-2027, diseñados para recorrer regiones como Bohemia y Moravia, donde la historia, la gastronomía, los castillos y el patrimonio forman parte de cada etapa del viaje.

Las nuevas rutas invitan a descubrir ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, balnearios históricos, bodegas, fábricas de cerveza y paisajes naturales que suelen quedar fuera de los itinerarios tradicionales.

Chequia al completo: ocho días entre historia, vino y naturaleza

Propone un recorrido de ocho días que inicia y concluye en Praga. Además de la visita panorámica por la capital, el itinerario incluye ciudades como Karlovy Vary, famosa por sus aguas termales; Loket, con su castillo medieval; Pilsen, cuna de la cerveza tipo pilsen; Tábor y České Budějovice.

El viaje también pasa por Český Krumlov y Telč, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad, además de Brno, principal ciudad de Moravia. Entre las experiencias destacan la visita con degustación a la fábrica Budweiser, el recorrido por los jardines y palacios de Lednice y Valtice, una cata de vino local, las Cuevas de Punkva con paseo en barco subterráneo y el Osario de Sedlec en Kutná Hora.

Entre historias y castillos: una escapada de cinco días

Para quienes disponen de menos tiempo, el circuito Entre historias y castillos concentra algunos de los lugares más representativos del sur de Chequia en cinco días.

El recorrido parte de Praga y continúa hacia Pilsen, Tábor y el castillo de Hluboká. Después visita České Budějovice, donde se encuentra la fábrica original de cerveza Budweiser, con posibilidad de realizar una degustación. La ruta concluye en Český Krumlov, considerada una de las ciudades medievales mejor conservadas del país.

Bohemia y Moravia: patrimonio y cultura local

El tercer programa, Bohemia y Moravia, tiene una duración de siete días y combina patrimonio histórico, paisajes naturales y tradiciones regionales.

Además de Praga, el itinerario incluye Pilsen, Tábor, Hluboká, České Budějovice, Český Krumlov, Telč y Brno. En Moravia, los viajeros recorren Lednice, Valtice y Mikulov, donde conocen palacios, jardines y la tradición vinícola de la región.

La ruta también contempla la visita a las Cuevas de Punkva, con recorrido en tren turístico y navegación por un río subterráneo, además de una parada en Kutná Hora para conocer el famoso Osario de Sedlec.

Con estos tres nuevos circuitos, Europamundo Vacaciones apuesta por mostrar Chequia más allá de Praga, con propuestas que combinan cultura, gastronomía, naturaleza y algunos de los destinos históricos más representativos del país.