Las sleepcations, un próspero negocio del turismo

La tendencia de los viajes de descanso ha pasado de ser un concepto de nicho a una importante fuerza económica en 2026 en las travesías. La industria hotelera está respondiendo con fuerza ante el auge de las llamadas sleepcations.

La crisis crónica de la falta de sueño

El mundo moderno se enfrenta a un déficit global de sueño. Una encuesta de IKEA de 2025 realizada a más de 55 mil personas en 57 países reveló que, en promedio, las personas pierden 1 hora y 20 minutos de sueño cada noche, lo que equivale a casi 20 días completos de sueño perdidos al año. Los principales culpables son el estrés, la ansiedad y el uso generalizado de teléfonos inteligentes antes de dormir.

Economía del sueño multimillonaria

Imagínate, tan sólo en 2026 se prevé que el mercado global del turismo del sueño alcance los $96 mil millones de dólares, y uno de cada cinco viajeros prioriza el sueño por encima de otras prioridades como las compras o la vida nocturna. Mientras que las proyecciones indican que pasará de poco más de $74 mil millones de dólares en 2025 a casi $150 mil millones de dólares en 2030, un incremento del 12 % impulsado por el agotamiento generalizado, según cifras de Grand View Research.

De acuerdo con Hilton, mediante un proceso estadístico, reveló que la principal motivación para el 56 % de los trotamundos es simplemente descansar y recargar energías. Incluso el 48 % tiene la intención de incluir más días tras las vacaciones familiares para centrarse en una escapada de descanso.

Un cambio en la filosofía de viaje

Global Hotel Alliance detectó que las vacaciones frenéticas y con itinerarios apretados están siendo reemplazadas por viajes más pausados y significativos. Alrededor del 60 % de los turistas prefiere ciudades pequeñas y escapadas rurales a las grandes metrópolis, y el 42 % ahora desea salidas relajadas y sin planificar. Más del 70 % de los adinerados ahora eligen hoteles con servicios especiales para dormir, lo que indica que el descanso se ha convertido en un lujo que vale la pena pagar.

Evolución de las sleepcations

Las habitaciones de hotel están sufriendo una metamorfosis radical para complacer al pasajero moderno. El descanso nocturno ha dejado de ser un simple servicio básico para convertirse en el eje central de las estrategias de longevidad y bienestar integral.

Herramientas al rescate

De acuerdo con el reporte Tendencias de la Iniciativa del Sueño 2026 del Instituto Global de Bienestar, la hotelería está superando el tradicional menú de almohadas mediante la integración de soluciones arquitectónicas y tecnológicas avanzadas en la habitación. Las estrategias de diseño actuales incluyen:

Iluminación inteligente que se sincroniza con el ritmo circadiano del huésped.

Sistemas avanzados de aislamiento acústico y regulación automática de temperatura.

Controles inteligentes en dormitorios y tecnologías de seguimiento del sueño para personalizar la estancia.

Previo al descanso

El estudio publicado en Hospitality Today, titulado Sleep Tourism Reshapes Hospitality Priorities, confirma que el éxito de estas travesías radica en preparar al cuerpo antes de acostarse. Para lograrlo, los complejos turísticos implementan dinámicas específicas en sus áreas comunes y de bienestar:

Sesiones dirigidas de meditación y rituales de relajación vespertinos.

Iniciativas sugeridas de desintoxicación digital.

Espacios comunitarios de bienestar diseñados exclusivamente para inducir el sueño.

Esta combinación de ciencia aplicada, tecnología y desconexión digital mitiga el estrés de forma holística, respondiendo a la demanda de un consumidor que prioriza el descanso y la relajación en pro de la longevidad.