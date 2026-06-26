¿Qué hacer en 5 días en Washington D. C.? Conoce más de 100 actividades gratuitas

Washington, D. C. es una de las capitales más convenientes para viajeros que buscan cultura, historia y recorridos urbanos sin gastar tanto en entradas. Mientras en otros destinos los museos, miradores y monumentos representan una parte alta del presupuesto, aquí existen más de 100 actividades gratuitas que permiten conocer la ciudad con calma.

Además, llegar al centro desde el Aeropuerto Internacional Washington Dulles es sencillo. La línea plateada del Metro conecta la terminal aérea con la ciudad en unos 45 o 50 minutos, con tarifas que van de $2 a $6 dólares, según la hora. Ya en Washington, D. C., muchas atracciones están cerca del National Mall, por lo que se pueden recorrer a pie.

Día 1: Primer recorrido por los monumentos

La primera tarde puede iniciar en el National Mall, una de las zonas más representativas de Washington, D. C. Desde ahí se puede caminar hacia el Monumento a Washington, el Monumento a Lincoln, el Memorial de los Veteranos de Vietnam y el Memorial de la Guerra de Corea.

Al atardecer, el Tidal Basin permite visitar el Monumento a Martin Luther King Jr. y el Monumento a Jefferson. De noche, varios memoriales tienen iluminación, lo que cambia la experiencia del recorrido.

Día 2: Miradores, Casa Blanca y espacio

El segundo día puede empezar en el mirador del Monumento a Washington. La entrada no tiene costo, pero requiere reserva previa. Después, se puede ver la Casa Blanca desde el exterior y visitar The People’s House, un museo interactivo con una réplica de la Oficina Oval.

Por la tarde, el Museo Nacional del Aire y el Espacio permite ver piezas como el módulo Columbia del Apollo 11 y el traje de Neil Armstrong.

Día 3: Museos gratuitos

Washington, D. C. cuenta con una oferta amplia de museos sin costo. Entre las opciones destacan el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, el Museo Conmemorativo del Holocausto y el Museo Hirshhorn.

También vale la pena visitar el Jardín Botánico de Estados Unidos, un espacio verde en medio de la ciudad.

Día 4: Capitolio, biblioteca y arte

El cuarto día puede ser dedicado al Capitolio de Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso y la Suprema Corte. Estos espacios permiten conocer parte del funcionamiento institucional del país.

Después, la Galería Nacional de Arte ofrece obras de artistas como Leonardo da Vinci, Van Gogh, Picasso y Dalí. La Galería Nacional de Retratos también puede sumarse al recorrido.

Día 5: Naturaleza antes de volver

Antes de regresar al aeropuerto, el Zoológico Nacional del Smithsonian es una opción para cerrar el viaje. El espacio alberga cerca de 2 mil animales de unas 400 especies y cuenta con programas de conservación.

Con este itinerario, Washington, D. C. permite aprovechar cinco días con entradas gratuitas, buena conexión por metro y recorridos a pie que ayudan a gastar menos sin reducir la experiencia del viaje.