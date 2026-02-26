La Casa de Bluey: Experiencia inmersiva en Perisur que no te debes perder

La Casa de Bluey llega a Perisur con una propuesta distinta para familias que buscan un plan interactivo en la ciudad. No es un espectáculo tradicional. Es una experiencia donde niñas, niños y adultos recorren en vivo el universo de uno de los personajes más conocidos de la animación preescolar.

La dinámica gira en torno a una misión clara: encontrar a Floppy. A lo largo de 60 minutos, los visitantes exploran cada espacio de la casa, resuelven pistas y enfrentan desafíos diseñados para activar el ingenio. Cada rincón propone una actividad diferente, lo que convierte el recorrido en una aventura participativa.

Además de los juegos, La Casa de Bluey integra zonas pensadas para fotografías. Estos espacios permiten capturar momentos familiares dentro de la ambientación oficial. Se enfoca en el juego compartido y en la exploración conjunta.

No te pierdas La Casa de Bluey

Bluey es una serie australiana creada por Joe Brumm. La historia sigue a una cachorra Blue Heeler de seis años que aprende a través del juego cotidiano con su familia. La producción aborda temas como la amistad y el crecimiento desde situaciones simples. Esta base narrativa se traslada al recorrido en Perisur.

Abre puertas el 5 de marzo y operará de 9:00 a 19:30 horas. Se ubica en Perisur, Anillo Periférico Sur 4690, en Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán. Es apta para todas las edades; menores de dos años entran gratis. Los adultos deben asistir acompañados por al menos un menor. El espacio cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad.

Para quienes buscan un plan que combine juego, exploración y tiempo compartido, La Casa de Bluey se presenta como una opción clara dentro de la agenda de entretenimiento en la ciudad. La entrada general está en $575 pesos, pero hay descuentos y se están agotando.

Esta actividad estará hasta el mes de abril, por lo cual cualquier persona, sea de la CDMX o de alguna otra parte de México, puede tomarlo como plan turístico de Semana Santa.