Boletos de teatro 2×1 en Nueva York

Así es, la NYC Off-Broadway Week regresa del 16 de febrero al 12 de marzo, impulsando el turismo cultural con promociones 2×1 en 26 producciones innovadoras, consolidando a Nueva York como el líder global en diversidad escénica.

Recién el 12 de febrero terminó la NYC Broadway Week, pero para beneplácito de los amantes del teatro, la Off-Broadway Week iniciará el 16 de febrero y culminará el 12 de marzo de 2026. Es un programa independiente, pero complementario del que inició en enero en Nueva York. Como su nombre lo dice, compras una entrada y te llevas otra gratis, para los espectáculos Off-Broadway.

En esta ocasión participan producciones innovadoras en salas más pequeñas de Nueva York, que cuentan con menos de 500 asientos. La edición se centra en una nueva edición de éxitos aclamados, reestrenos y nuevas incorporaciones, priorizando la diversidad narrativa.

¿Qué ver?

Participan 26 producciones, de las cuales 16 son nuevas incorporaciones que mantienen a la gran manzana a la vanguardia en la escena artística mundial. Te aseguramos que no te arrepentirás de acudir al programa, ya que desde su lanzamiento ha vendido más de 150 mil entradas de más de 950 espectáculos. Es una gran oportunidad, ya que se pueden encontrar boletos a partir de $39 dólares después del descuento.

Imperdibles

Para que puedas elegir de acuerdo a tus gustos, en INVERTOUR hemos segmentado los espectáculos de acuerdo a sus rubros:

Nuevos y populares: Mexodus, Chinese Republicans, Burnout Paradise, Data, El Quijote.

Musicales : Heathers; The Musical; La Muerte le Sienta Bien; Going Bacharach; Blood/Love; Night Side Songs; Friends y The Office, ambos son parodias musicales; Singfield, un musical sobre nada; Perfect Crime; The 25th Annual Putnam County Spelling Bee; 11 to Midnight; Silver Manhattan; Bigfoot!

: Heathers; The Musical; La Muerte le Sienta Bien; Going Bacharach; Blood/Love; Night Side Songs; Friends y The Office, ambos son parodias musicales; Singfield, un musical sobre nada; Perfect Crime; The 25th Annual Putnam County Spelling Bee; 11 to Midnight; Silver Manhattan; Bigfoot! Familiares : Gazillion Bubble Show, La Sirenita, Amaze, Amaze.

: Gazillion Bubble Show, La Sirenita, Amaze, Amaze. Comedia : The Play That Goes Wrong; Spare Parts.

: The Play That Goes Wrong; Spare Parts. Interactiva : Gazillion Bubble Show.

: Gazillion Bubble Show. En español : En El Tiempo de las Mariposas; La Gringa.

: En El Tiempo de las Mariposas; La Gringa. Dramas: The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, The Monsters; What We Did Before Our Moth Days; Mother Russia.

Detalles importantes

Tickets: Sólo se pueden adquirir en línea en https://www.nyctourism.com/off-broadway-week/ Debido a los bajos costos, se agotan, por lo que es imprescindible reservar con anticipación.

Código: Cuando el sistema te lo solicite escribe OBW26

Disponibilidad: Aplica solo a funciones seleccionadas, no todas las fechas, horarios y asientos cumplen los requisitos.

Importante: No hay un sólo mal asiento en las casas, a menudos estarás muy cerca de los actores.