El espíritu del Festival de Artes de Bali
No te lo pierdas si buscas una auténtica inmersión cultural balinesa, ya que se trata del festival de artes más antiguo de Indonesia.
Uno de los eventos culturales más grandes e importantes de Indonesia. Efectuado por primera vez en 1979, este año llega a su 48.ª edición. Sirve como plataforma principal para preservar, desarrollar y exhibir las artes y la cultura balinesas, desde las expresiones tradicionales hasta las contemporáneas. El festival celebra la filosofía Tri Hita Karana, que persigue armonía entre los seres humanos, la naturaleza y lo divino.
Conocido localmente como Pesta Kesenian Bali, este año se llevará a cabo del 13 de junio al 11 de julio. Tradicionalmente, abre con un gran desfile cerca del Monumento Bajra Sandhi y a través de la Plaza Renon en Denpasar. Es un recorrido espectacular que presenta coloridos trajes, animadas danzas y música tradicional que marcan el inicio de la temporada alta cultura.
Peculiaridades
¿Qué lo hace tan excepcional?
- Se desarrolla a lo largo de 29 días.
- En total presenta alrededor de 500 espectáculos y actividades, que incluyen danzas, música, artes visuales.
- Reúne a más de 20 mil artistas.
- La sede es el Taman Werdhi Budaya Art Centre de Denpasar.
- Para fomentar el turismo y exaltar la identidad cultural de Bali, la entrada es gratuita.
- Este año el lema es: “Elevando la dignidad y la excelencia humanas”. El objetivo es posicionar el arte y la cultura como un medio para mejorar la calidad humana, fortalecer el respeto por los demás y alentar a la sociedad a alcanzar su máximo potencial. Está estrechamente vinculado a la visión de desarrollo cultural de Bali, “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, un concepto que enfatiza el equilibrio y la armonía entre la naturaleza, la humanidad y la cultura balinesa.
- El escenario al aire libre Ardha Candra, es el lugar emblemático de las representaciones nocturnas.
Diversas actividades
Podrás disfrutar de:
- Danzas tradicionales: Como Legong, que narra historias de la realeza y la mitología; Barong, simboliza la batalla eterna y el equilibrio cósmico; Kecak, recrea episodios del Ramayana.
- Música gamelan: Con actuaciones de orquestas tradicionales originarias de Java y Bali.
- Teatro de sombras: Es la forma ancestral del wayang kulit, que utiliza marionetas de cuero que se proyectan sobre una pantalla.
- Obras teatrales: Representaciones dramáticas basadas en epopeyas balinesas
- Exposiciones de arte: Colecciones de pinturas, esculturas y obras contemporáneas
- Demostraciones de artesanía: Podrás apreciar cómo los artesanos crean tejido textil, talla de madera, orfebrería en plata.
- Competencias culturales: Actuaciones de diferentes banjars, comunidades rurales, y sanggars, grupos artísticos, que compiten entre sí.
Oferta gastronómica
Un festival cultural no estaría completo sin la escena gastronómica. Por ello, una variedad de puestos se alinean a lo largo del recinto para que los visitantes exploren los platillos balines. Encontrarás:
- Babi Guling: Cochinillo asado, el plato ceremonial más famoso de Bali, sazonado con cúrcuma, cilantro, limoncillo y ajo.
- Bebek Betutu: Pato cocinado a fuego lento, envuelto en hojas de plátano con una rica pasta de especias.
- Lawar: Mezcla tradicional de verduras, coco, carne picada.
- Sate Lilit: Satay de mariscos o carne picada envuelto en tallos de limoncillo.
- Jaja Bali: Pasteles y dulces tradicionales balineses de harina de arroz.