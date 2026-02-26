Visita Los Estudios Walt Disney y la Segunda Guerra Mundial

El Museo del Holocausto y los Derechos Humanos de Dallas presenta la exposición especial “Los Estudios Walt Disney y la Segunda Guerra Mundial”, disponible del 13 de marzo al 10 de septiembre de 2026. La muestra, organizada por el Museo de la Familia Walt Disney de San Francisco, explora el papel que tuvo el estudio durante uno de los periodos más complejos del siglo XX.

Tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, el gobierno de Estados Unidos convirtió los terrenos de Burbank en una base antiaérea del Ejército. A partir de ese momento, Los Estudios Walt Disney destinaron más del 90 % de su producción al esfuerzo bélico aliado. El trabajo se realizó sin fines de lucro y se centró en piezas que apoyaron tanto a las tropas como al público civil.

La producción incluyó más de mil 200 insignias para unidades militares y grupos auxiliares. También desarrolló cortometrajes animados, películas de entrenamiento, materiales educativos, carteles y campañas oficiales. Los personajes de Disney aparecieron en aviones, barcos, vehículos y edificios militares. Además, formaron parte de campañas relacionadas con el reciclaje, el racionamiento y la compra de bonos de guerra.

Esto hay en Los Estudios Walt Disney y la Segunda Guerra Mundial

La exposición reúne más de 500 objetos históricos, entre ellos fragmentos de películas, arte original y piezas gráficas que documentan esta etapa. El recorrido explica cómo la animación funcionó como herramienta de comunicación directa con la sociedad estadounidense. Walt Disney consideró que los dibujos animados ofrecían un lenguaje claro para hablar de temas complejos vinculados con la guerra.

De acuerdo con el museo, la labor del estudio influyó en la moral de las tropas y del frente interno. La importancia estratégica de la producción fue tal que las instalaciones contaron con vigilancia permanente. El proyecto expositivo busca presentar este capítulo desde una perspectiva histórica y educativa.

El Museo del Holocausto y los Derechos Humanos de Dallas cuenta con el patrocinio principal de Texas Instruments, así como con el apoyo de American Airlines y otras organizaciones. Para quienes desean profundizar en esta etapa de la historia cultural y cinematográfica de Estados Unidos, la muestra ofrece una oportunidad concreta para conocer cómo Los Estudios Walt Disney participaron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.