Escape Islas Marías 2026: el reto que transformará el Pacífico mexicano

El próximo 28 de febrero de 2026, el archipiélago se convertirá en sede de uno de los desafíos deportivos más esperados del calendario: Escape Islas Marías. La antigua colonia penal ahora abre paso a una travesía que combina resistencia, historia y naturaleza en un mismo escenario.

La competencia, organizada por Sabino Producciones , ofrece cinco distancias para distintos perfiles.

El reto mayor es de 100 km, que implica rodear la Isla María Madre en dos ocasiones.

Le sigue el recorrido de 50 km, con una vuelta completa al territorio insular.

Para quienes buscan un formato intermedio, el medio maratón de 21 km se adapta al entorno de selva baja.

También están las opciones de 10 km y 5 km, pensadas para quienes desean disfrutar el paisaje a un ritmo más accesible.

Escape Islas Marías, más que una carrera

La experiencia inicia con el traslado en ferry por aguas abiertas del Pacífico mexicano. Desde ese momento, el participante entra en contacto con un área natural protegida que hoy funciona como espacio de deporte y reflexión personal. Cada kilómetro atraviesa escenarios que antes tuvieron otro propósito y que ahora se resignifican a través del esfuerzo físico.

La inscripción opera bajo un formato todo incluido. El paquete contempla transporte marítimo redondo, hospedaje por dos noches, alimentación completa y un kit profesional con cronometraje electrónico. Además, se garantiza el acceso controlado al área protegida para asegurar logística y seguridad.

La convocatoria está abierta a corredores nacionales e internacionales que buscan un reto distinto. Escape Islas Marías propone cruzar límites físicos en un entorno poco habitual para este tipo de eventos.

Si quieres formar parte de esta edición, consulta los detalles técnicos y asegura tu registro en escapeislasmarias.com o escribe a [email protected]

El Pacífico mexicano ya tiene fecha. ¿Te animas a correrla?