«Los tiempos del aire»: la exposición gratuita en CDMX que transforma la respiración en arte

¿Aún no tienes planes para este fin de semana? En la Ciudad de México puedes visitar una muestra gratuita que explora la respiración como motor vital y el cuerpo como unidad de medida del tiempo. Se trata de “Los tiempos del aire”.

En un recorrido dentro de la galería de Artz Pedregal se presenta esta instalación de Cristina Umaña Durán, en la que los asistentes pueden adentrarse en estructuras textiles e inflables que construyen un universo orgánico. La propuesta invita a la contemplación y reivindica el acto de respirar como una experiencia profunda frente a la inmediatez contemporánea.

“Es un espacio diseñado para escuchar, percibir y reflexionar sobre la trascendencia del propio acto de respirar. Ver lo invisible. En este contexto, el aire —ese elemento imperceptible, inmaterial y volátil— se manifiesta como el motor vital que anima la materia, mientras el cuerpo se convierte en medida del tiempo”, se lee en el sitio oficial.

Dentro de la exhibición, los visitantes podrán caminar a través de túneles de tela donde explorarán procesos biológicos cíclicos y repetitivos como respirar, tragar y digerir, al tiempo que se les invita a detenerse y respirar de manera consciente.

¿Cuándo y dónde estará “Los tiempos del aire” en CDMX?

La muestra estará abierta al público hasta el 30 de agosto en Artz Pedregal, ubicado en Periférico Sur 3720, Jardines del Pedregal, 01900, Ciudad de México.

La entrada es gratuita y puede visitarse de martes a domingo de 12:00 a 19:00 horas, por lo que aún hay tiempo para planear la visita.

La experiencia ofrece una pausa del ritmo cotidiano y permite observar cómo la arquitectura de la plaza dialoga con las estructuras inflables. ¿Te animas a descubrirla?