Jackson Hole Mountain Resort presenta novedades en México para 2026

Jackson Hole Mountain Resort presentó en Ciudad de México las novedades que marcarán su temporada de invierno 2026, con énfasis en conectividad aérea, esquí, vida silvestre, gastronomía, hospedaje y experiencias dentro de los parques nacionales de Grand Teton y Yellowstone.

Durante el encuentro, representantes del resort y de empresas turísticas de Wyoming explicaron por qué el destino busca ampliar su presencia entre los viajeros mexicanos

Julie Calder, vicepresidenta de Guest Experience de Jackson Hole Mountain Resort, destacó que la propuesta combina montaña, hoteles, gastronomía, spas, compras y actividades relacionadas con la naturaleza. Recordó que el destino tiene acceso a dos parques nacionales y un aeropuerto ubicado cerca de la zona turística.

¿Cómo llegar a Jackson Hole desde México?

Una de las claves para la temporada es la conectividad. Allie Ziegler, directora de Ventas, explicó que actualmente existen opciones con una sola escala a través de Delta, United y American Airlines. El aeropuerto se encuentra dentro de Grand Teton National Park, a unos 15 minutos de la ciudad de Jackson y otros 15 minutos del centro de esquí.

Esta conexión permite combinar la estancia en Jackson Hole Mountain Resort con cosas por hacer en el pueblo, Teton Village y los parques nacionales sin traslados terrestres de varias horas.

Ziegler también señaló que el destino recibe más de 700 pulgadas de nieve en una temporada anual y que durante el invierno anterior alcanzó más de 90 % de su promedio habitual.

Jackson Hole Mountain Resort: esquí para distintos tipos de viajero

La oferta incluye esquí y snowboard, clases privadas y grupales, guías de backcountry, campamentos de varios días, renta de equipo y distintos tipos de boletos para remontes.

Para familias existen programas dirigidos a niños y alternativas que permiten adaptar la jornada al nivel de cada integrante.

La experiencia tampoco termina al cerrar las pistas. Durante la temporada, el resort incorpora música, DJs y actividades après-ski, mientras que Teton Village concentra opciones de hospedaje, restaurantes y acceso directo a la montaña.

Entre las propiedades disponibles están Four Seasons Jackson Hole, The Cloudveil y Jackson Hole Resort Lodging.

Vida silvestre y nuevas experiencias en Yellowstone

La naturaleza ocupa otra parte central de la propuesta. Monica Robinson, coordinadora de Ventas y Marketing de Jackson Hole Wildlife Safaris, explicó que los recorridos permiten buscar bisontes, wapitíes y lobos con guías especializados. La oferta contempla safaris de medio día o día completo, raquetas de nieve y esquí de fondo.

Una de las novedades es el acceso invernal por la entrada sur de Yellowstone mediante snowcoaches y motos de nieve diseñados para circular sobre la nieve. La compañía ofrece una experiencia desde Four Seasons Jackson Hole hacia Lamar Valley en avión privado, acompañada por un guía.

Gastronomía y hospedaje completan el viaje

Kendra Alessandro, vicepresidenta de Marketing y Comunicación de Fine Dining Restaurant Group, señaló que la oferta gastronómica busca responder a viajeros acostumbrados a distintos estilos de cocina y servicio. El grupo cuenta con restaurantes, catering, chef privado y productos de venta al público.

La zona suma cocina francesa, cervecerías, mariscos, propuestas italianas, bares de vino, gastropubs y productos locales.

Tim Plamondon, director de Ventas y Marketing de The Cloudveil, destacó la conexión entre hospedaje, actividades al aire libre, gastronomía y una comunidad artística que forma parte de la vivencia del destino.

Para la temporada de invierno 2026, Jackson Hole Mountain Resort apuesta así por una combinación que va más allá del esquí: mejor acceso aéreo, naturaleza, parques nacionales, cultura del oeste, gastronomía para quienes quieren alternar pistas con otras experiencias durante el mismo viaje.